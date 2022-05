लोकसभा चुनाव वाला Yogi का बजट, धर्म के साथ रोजगार, युवा, किसान, महिलाओं को जोड़ेगी सरकार

उत्तर प्रदेश में विधान मण्डल बजट सत्र पर सदन में चर्चा चल रही है। जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश करेंगे। दूसरे कार्यकाल में योगी सरकार का पहला बजट आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए हो सकता है, जिसे साधने के लिए उम्मीद से कहीं ज्यादा लोकप्रिय बजट पेश किया जा सकता है।

पीएम मोदी को दोबारा दिल्ली तक जाने के लिए एक बार फिर से उत्तर प्रदेश का रुख करना पड़ेगा जिसकी तैयारी करने का आदेश योगी सरकार को चुनाव से पहले ही दिया जा चुका था। अब सरकार बनने के बाद उसे अमलीजामा पहनाया जाएगा। यूं तो उत्तर प्रदेश का बजट सिर्फ एक सरकार का है लेकिन दूर दृष्टि से देखें तो इसमें दिल्ली की कुर्सी और पूरे देश की व्यवस्था को बतौर प्रधानमंत्री चलाने का रास्ता भी यहीं से निकलेगा। जिसके लिए यहाँ के बजट पर दिल्ली की निगाहें भी सीधे बनीं रहेंगी। जिसमें महत्वपूर्ण तौर पर धार्मिक क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना। बुजुर्गों को मुफ्त धार्मिक स्थलों की यात्रा, बच्चों की पढ़ाई में मुफ्त दिए जाने वाले कॉपी, किताब, जूते मोजे के साथ कुछ नकद की व्यवस्था भी कर सकती है। इसके साथ ही भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 को पूरा करने के लिए भी बजट की व्यवस्था किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार लोकसभा से ठीक पहले धरातल पर दिखने लायक बुनियादी ढांचे को भी तेजी से बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। नए बजट का आकार छह लाख करोड़ रुपये से ज्यादा होने के संभावना है। योगी सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष 2021-2022 का दो अनुपूरक बजट समेत कुल 5.67 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया था।

Yogi Adityanath on UP Budget with Focus to Loksabha Elections 2024 Symbolic Photo