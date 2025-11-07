Lucknow Zoo: डियर सफारी में हिरन चोरी का प्रयास नाकाम, एक युवक गिरफ्तार, चार आरोपित फरार

घटना की सूचना मिलते ही डियर सफारी प्रबंधन ने हजरतगंज पुलिस और वन विभाग को अलर्ट कर दिया। अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया। फेंसिंग टूटी हुई पाई गई, वहीं पेड़ की डाल पर बंधी रस्सी स्पष्ट रूप से अवैध घुसपैठ और शिकार की मंशा दर्शा रही थी। इंस्पेक्टर हजरतगंज विक्रम सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर राजेश मिश्रा और उसके चार अज्ञात साथियों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। राजेश को हिरासत में लेकर उससे घटनास्थल पर उसकी भूमिका, साथी युवकों के नाम, और घटना के उद्देश्य के बारे में पूछताछ की जा रही है।