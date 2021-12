सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में लगेगी ट्रिपल डोज वाली जायडस वैक्सीन, पहले फेज में 14 जिलों को उपलब्ध

उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पताल में कोविशील्ड और कोवैक्सिन के बाद जायडस वैक्सीन लगाई जाएगी। यह वैक्सीन मुफ्त में लगाई जाएगी। पहले फेज में 14 जिलों को यह वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी।

लखनऊ. उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पताल में कोविशील्ड और कोवैक्सिन के बाद जायडस वैक्सीन लगाई जाएगी। यह वैक्सीन मुफ्त में लगाई जाएगी। पहले फेज में 14 जिलों को यह वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। जायडस को 28-28 दिनों के अंतराल पर लगाया जाएगा। यह तीन डोज वाली वैक्सीन है। पहले चरण में अयोध्या, लखनऊ, आगरा, अलीगढ़, आजमगढ़, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, कानपुर नगर, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर और वाराणसी जिले में उपलब्ध कराने की तैयारी है। अभी तक 17 करोड़ 42 लाख 41 हजार से अधिक डोज कोविशील्ड दो करोड़ 16 लाख 33 हजार कोवैक्सीन और 51 हजार स्पूतनिक वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। स्पूतनिक निजी अस्पतालों में लगाई जा रही है।

Zydus vaccine will be available for free in government hospitals