नानी के अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे 2 युवकों की दर्दनाक मौत, एक गंभीर… जानें कैसे हुआ हादसा?

Road accident (Representational Photo)
Huge Road Accident: छत्तीसगढ़ के महासमुंद में एक दर्दनाक हादसा हो गया। परसदा नाला के पास मंगलवार की सुबह करीब 7.30 बजे अज्ञात वाहन ने मोटर साइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक में सवार दो युवकों की मौके पर मौत हो गई। तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे रायपुर रेफर किया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार, जयराम नाग पिता चमरसाय नाग (32) निवासी घटगांव लैलूंगा, रायगढ़ वर्तमान में बस्तर जिले में शिक्षक के पद पर पदस्थ था। 3 नवंबर की शाम उसे जशपुर जिले के कुकर गांव में अपनी नानी के निधन की सूचना मिली। वह रात में ही बाइक से निकल पड़ा। उसके साथ उसका भाई लिंगुराम नाग (16) और ममेरे भाई ओमप्रकाश नाग (16) भी अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए साथ जा रहे थे।
बताया जा रहा है कि तीनों बाइक से बस्तर से रायपुर होते हुए सरायपाली की ओर बढ़ रहे थे। इसी दौरान टोल नाका पार करने के बाद परसदा और बलराम ढाबा के बीच नाला के पास अचानक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि जयराम नाग व ओमप्रकाश नाग की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं लिंगुराम नाग गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों और स्वयंसेवकों ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि फोरलेन के बीच उगे घास की सफाई के चलते एनएच विभाग की ओर से संकेतक लगाकर दो लेन को एक लेन में परिवर्तित किया गया था। इसी दौरान सामने से आ रहे तेज रफ्तार वाहन ने संतुलन खो दिया होगा और बाइक को चपेट में ले लिया। आमने-सामने की टक्कर की आशंका जताई जा रही है।
