नानी के अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे 2 युवकों की दर्दनाक मौत, एक गंभीर… जानें कैसे हुआ हादसा?

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि जयराम नाग व ओमप्रकाश नाग की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं लिंगुराम नाग गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों और स्वयंसेवकों ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि फोरलेन के बीच उगे घास की सफाई के चलते एनएच विभाग की ओर से संकेतक लगाकर दो लेन को एक लेन में परिवर्तित किया गया था। इसी दौरान सामने से आ रहे तेज रफ्तार वाहन ने संतुलन खो दिया होगा और बाइक को चपेट में ले लिया। आमने-सामने की टक्कर की आशंका जताई जा रही है।