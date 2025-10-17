CG News: आत्मानंद स्कूल मैदान बर्बाद, आयोजकों की लापरवाही, अमानत राशि का भुगतान नहीं…

स्वामी आत्मानंद स्कूल के प्राचार्य एचके आचार्य ने बताया कि अब तक किसी भी आयोजक ने अमानत राशि जमा नहीं की है। पटाखा बाजार के लिए भी 5 हजार रुपए की राशि ही तय की गई है। जो स्कूल परिसर के मेंटनेंस के लिए काफी कम है। कुछ महीने पहले गेट में टूटा हुआ मिला था और ग्रिल भी टूटा हुआ था। जिसको स्कूल द्वारा बनाया गया। नपा के राजस्व प्रभारी दिलीप चंद्राकर ने बताया कि अनुविभागीय अधिकारी से अनुमति ली गई है। स्कूल प्रबंधन को भी राशि दी जाएगी