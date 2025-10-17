Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

महासमुंद

CG News: आत्मानंद स्कूल मैदान बर्बाद, आयोजकों की लापरवाही, अमानत राशि का भुगतान नहीं…

CG News: महासमुंद शहर के बीच स्थित स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम आदर्श स्कूल मैदान आयोजन, कार्यक्रम और स्टॉल की भेंट चढ़ रहा है।

2 min read

महासमुंद

image

Shradha Jaiswal

Oct 17, 2025

CG News: आत्मानंद स्कूल मैदान बर्बाद, आयोजकों की लापरवाही, अमानत राशि का भुगतान नहीं...(photo-patrika)

CG News: आत्मानंद स्कूल मैदान बर्बाद, आयोजकों की लापरवाही, अमानत राशि का भुगतान नहीं...(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के महासमुंद शहर के बीच स्थित स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम आदर्श स्कूल मैदान आयोजन, कार्यक्रम और स्टॉल की भेंट चढ़ रहा है। आयोजक अमानत राशि भुगतान करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हर कार्यक्रम के बाद स्कूल परिसर में कोई न कोई सामग्री टूटी हुई मिलती है। कार्यक्रम के बाद मैदान में गंदगी का आलम रहता है।

पूर्व कलेक्टर प्रभात मलिक के समय में हाई स्कूल मैदान को व्यवस्थित रखने के लिए आयोजकों से 10 हजार रुपए की अमानत राशि लेने के निर्देश दिए गए थे। स्कूल परिसर में नुकसान नहीं होने पर राशि लौटा दी जाती है, लेकिन विद्यालय परिसर में नुकसान होने पर शुल्क वसूला जाना था। अब राजनीति पहुंच वाले जनप्रतिनिधि और आयोजक अमानत राशि भुगतान में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं।

CG News: आत्मानंद हिंदी माध्यम आदर्श स्कूल मैदान बर्बाद

अब तक एक बार भी अमानत राशि जमा नहीं की गई है। पिछले दिनों यहां गरबा कार्यक्रम भी हुआ था। अब हाई स्कूल मैदान परिसर में पटाखा बाजार सजा हुआ है। जबकि, स्कूल के पालक समिति ने निर्णय लिया है कि मैदान में आयोजन व कार्यक्रम नहीं होंगे। स्कूल मैदान में बाजार सजने के बाद गंदगी का आलम रहता है। जिससे स्कूल आने वाले छात्रों को दिक्कत होती है।

स्वामी आत्मानंद स्कूल के प्राचार्य एचके आचार्य ने बताया कि अब तक किसी भी आयोजक ने अमानत राशि जमा नहीं की है। पटाखा बाजार के लिए भी 5 हजार रुपए की राशि ही तय की गई है। जो स्कूल परिसर के मेंटनेंस के लिए काफी कम है। कुछ महीने पहले गेट में टूटा हुआ मिला था और ग्रिल भी टूटा हुआ था। जिसको स्कूल द्वारा बनाया गया। नपा के राजस्व प्रभारी दिलीप चंद्राकर ने बताया कि अनुविभागीय अधिकारी से अनुमति ली गई है। स्कूल प्रबंधन को भी राशि दी जाएगी

छात्रों से कोई सरोकार नहीं

स्कूल में पढ़ने के लिए आने वाले छात्र और आयोजन के बाद गंदगी से स्थानीय प्रशासन और पालिका को कोई सरोकार नहीं है। आयोजन के बाद सफाई नहीं होती है। जबकि, सफाई की जिमेदारी पालिका को भी दी गई थी। वर्तमान में पटाखा बाजार सजा हुआ है। पूर्व में दादाबाड़ा मैदान में भी बाजार सज रहा था। जबकि, बाजार के लिए वहां ज्यादा पैसा भुगतान किया गया।

नहीं हो पाते खेल

स्कूल के छात्रों को इस मैदान में शायद ही कभी खेलने का अवसर मिला है। आए दिन यहां पर राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य गतिविधियां होती रहती हैं। इसका खासा असर मैदान पर पड़ा है। मैदान में टेंट सजने से गड्ढे हो जाते हैं। जिससे मैदान खेलने लायक नहीं रहता, मैदान को फिर से तैयार करना पड़ता है।

बारिश में भर जाता है पानी

शहर में तेज बारिश होने पर आदर्श स्कूल मैदान लबालब पानी से भर जाता है। निकासी व्यवस्था भी अब तक नहीं की गई है। जबकि, स्कूल परिसर के बाजू में ही नगर पालिका का कार्यालय है। महासमुंद नगर पालिका अब तक आदर्श स्कूल परिसर में निकासी व्यवस्था दुरस्त नहीं कर पाई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

17 Oct 2025 04:15 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Mahasamund / CG News: आत्मानंद स्कूल मैदान बर्बाद, आयोजकों की लापरवाही, अमानत राशि का भुगतान नहीं…

बड़ी खबरें

View All

महासमुंद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Salary Pending: बिजली विभाग के ठेका कर्मचारियों ने काम किया बंद, कहा- वेतन नहीं तो काम नहीं…

CG Salary Pending: बिजली विभाग के ठेका कर्मचारियों ने काम किया बंद, कहा- वेतन नहीं तो काम नहीं...(photo-patrika)
महासमुंद

CG News: दीपावली पर भी जेब खाली! 2 माह से कर्मचारियों को नहीं मिला वेतन, दी हड़ताल की चेतावनी

दो माह से वेतन नहीं, हड़ताल की चेतावनी (Photo source- Patrika)
महासमुंद

CG Elephants: खत्म नहीं हुआ है हाथियों का आतंक! इस जिले के 17 गांवों में अलर्ट जारी, रहें सावधान

हाथी (photo-patrika)
महासमुंद

राशनकार्डों की जांच शुरू..! अब 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला होंगी परिवार की मुखिया, सशक्तिकरण की दिशा में कदम

राशनकार्डों की जांच शुरू..! अब 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला होंगी परिवार की मुखिया, सशक्तिकरण की दिशा में कदम(photo-patrika)
महासमुंद

Huge Road Accident: एक ही परिवार के 3 की मौत… गौवंश को बचाने के प्रयास में पेड़ से टकराई कार, इधर बस से उतरते समय एक की गई जान

खतरनाक सफर (फोटो सोर्स- पत्रिका)
महासमुंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.