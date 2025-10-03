CG Water Supply: जल जीवन मिशन की धीमी रफ्तार, लक्ष्य से 83% पर ही अटका नल कनेक्शन…

जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य पूर्ण होने के बाद ग्राम पंचायतों को हैंडओवर कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर महिला समूह के माध्यम से पानी की शुद्धता की जांच की जाती है। मानसून सीजन के पहले जांच की गई थी। वहीं दूसरी ओर जनमन योजना के तहत भी कनेक्शन देने का कार्य किया जाना है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी का कहना है कि समय सीमा में वृद्धि की गई है। कार्य में तेजी लाने की बात कही जा रही है।