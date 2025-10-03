Patrika LogoSwitch to English

महासमुंद

CG Water Supply: जल जीवन मिशन की धीमी रफ्तार, लक्ष्य से 83% पर ही अटका नल कनेक्शन…

CG Water Supply: महासमुंद जिले में जल जीवन मिशन के तहत दो साल से धीमी गति से काम चल रहा है। जिले में 2 लाख 41 हजार 716 घर में घरेलू नल कनेक्शन का लक्ष्य है।

2 min read

महासमुंद

image

Shradha Jaiswal

Oct 03, 2025

CG Water Supply: जल जीवन मिशन की धीमी रफ्तार, लक्ष्य से 83% पर ही अटका नल कनेक्शन...(photo-patrika)

CG Water Supply: जल जीवन मिशन की धीमी रफ्तार, लक्ष्य से 83% पर ही अटका नल कनेक्शन...(photo-patrika)

CG Water Supply: छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में जल जीवन मिशन के तहत दो साल से धीमी गति से काम चल रहा है। जिले में 2 लाख 41 हजार 716 घर में घरेलू नल कनेक्शन का लक्ष्य है। अब तक 2 लाख 847 घरों में कनेक्शन पहुंचे हैं। 2025-26 में केवल 2074 घरों को ही नल कनेक्शन मिल पाए।

जिले में अब तक 83 फीसदी घरों में ही नल कनेक्शन पहुंचे हैं। पिछले 2024 से घरेलू नल कनेक्शन पहुंचाने का कार्य काफी धीमा हो गया है। जिले में कुल 1118 गांवों में पानी टंकी और घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य है। अब तक 279 गांवों में शत-प्रतिशत जल पहुंचाया जा चुका है। महासमुंद विकासखंड में 50 हजार 971 घरों में घरेलू नल कनेक्शन देने का लक्ष्य है और 49950 घरों में कनेक्शन लग चुका है जो 84 प्रतिशत है।

CG Water Supply: पेयजल योजना में लक्ष्य से पिछड़ाव

महासमुंद विकासखंड के 57 गांवों में शत-प्रतिशत नल कनेक्शन लगाए जा चुके हैं। पिथौरा विखं में 51521 घरों में नल कनेक्श्न पहुंचाने का लक्ष्य है और 84 प्रतिशत घरों कनेक्शन लग चुके हैं, जिसकी संख्या 43691 है। पिथौरा विकासखंड में 55 घरों में नल कनेक्शन शत-प्रतिशत पहुंच चुके हैं। बागबाहरा में 46831 गांवों में नल कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य है और 84 फीसदी घरों में कनेक्शन लगाए जा चुके हैं। इसकी संख्या 39757 है।

बसना में 43386 घरों में नल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य है और 80 प्रतिशत घरों में कनेक्शन दिए जा चुके हैं। 35126 घरों में कनेक्शन पहुंच चुके हैं। सरायपाली विकासखंड में 48007 घरों में नल कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य है और 81 प्रतिशत घरों में नल कनेक्शन पहुंच गए हैं।

2025 में केवल 2074 घरों तक पहुंचा पानी

जिसकी संख्या 39323 है। जल जीवन मिशन के तहत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55लीटर के मान से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना उद्देश्य है। नल कनेक्शन के माध्यम से जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है, लेकिन कई गांवों में बोर असफल होने से पानी घर तक नहीं पहुंच पाया है।

2019 तक जिले में 6924 घरों में ही नल कनेक्शन थे, जो अब 2 लाख 8४७ घर तक पहुंच चुके हैं। जल जीवन मिशन के तहत 41 हजार घरों में अभी भी कनेक्शन देने का कार्य होना शेष है। सबसे ज्यादा कनेक्शन 2023-24 में 98416 कनेक्शन प्रदान किया गया। इसके बाद कार्य की गति काफी धीमी हुई है।

वित्तीय वर्ष घरेलू कनेक्शन

फैक्ट फाइल

2020-21 6979

2021-22 20606

2022-23 57730

2023-24 98416

2024-25 3842

2025-26 2074

पंचायतों को किया जाएगा हैंडओवर

जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य पूर्ण होने के बाद ग्राम पंचायतों को हैंडओवर कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर महिला समूह के माध्यम से पानी की शुद्धता की जांच की जाती है। मानसून सीजन के पहले जांच की गई थी। वहीं दूसरी ओर जनमन योजना के तहत भी कनेक्शन देने का कार्य किया जाना है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी का कहना है कि समय सीमा में वृद्धि की गई है। कार्य में तेजी लाने की बात कही जा रही है।

Updated on:

03 Oct 2025 05:01 pm

Published on:

03 Oct 2025 04:59 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Mahasamund / CG Water Supply: जल जीवन मिशन की धीमी रफ्तार, लक्ष्य से 83% पर ही अटका नल कनेक्शन…

