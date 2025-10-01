Rahul Gandhi: राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी… कांग्रेस ने की कार्रवाई करने की मांग, दी ये चेतवानी

कांग्रेस ने बताया कि कांग्रेस नेता एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सीने में गोली मारने के अशोभनीय बयान को लेकर केरला बीजेपी प्रवक्ता पिन्टू अमित महादेव के ऊपर एफआईआर दर्ज कराने महासमुंद कांग्रेस कमेटी ने सिटी कोतवाली का घेराव किया। हाल ही में केरला बीजेपी प्रवक्ता पिन्टू अमित महादेव ने हिंसा भड़काने वाले एक कृत्य में खुलेआम कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सीने में गोली मार दी जाएगी।