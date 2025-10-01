Patrika LogoSwitch to English

महासमुंद

Rahul Gandhi: राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी… कांग्रेस ने की कार्रवाई करने की मांग, दी ये चेतवानी

Rahul Gandhi: कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी वाले बयान को लेकर कांग्रेस ने आक्रोश व्यक्त किया है। कांग्रेस नेताओं ने थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा व प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की।

महासमुंद

Khyati Parihar

Oct 01, 2025

राहुल गांधी (Photo-IANS)

Rahul Gandhi: कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी वाले बयान को लेकर कांग्रेस ने आक्रोश व्यक्त किया है। कांग्रेस नेताओं ने थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा व प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की। कांग्रेस कमेटी महासमुंद के नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि दोषियों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो महासमुंद जिला कांग्रेस सड़क पर उतरकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी।

कांग्रेस ने बताया कि कांग्रेस नेता एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सीने में गोली मारने के अशोभनीय बयान को लेकर केरला बीजेपी प्रवक्ता पिन्टू अमित महादेव के ऊपर एफआईआर दर्ज कराने महासमुंद कांग्रेस कमेटी ने सिटी कोतवाली का घेराव किया। हाल ही में केरला बीजेपी प्रवक्ता पिन्टू अमित महादेव ने हिंसा भड़काने वाले एक कृत्य में खुलेआम कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सीने में गोली मार दी जाएगी।

थाने में आवेदन सौंपने के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी महासमुंद के जिला अध्यक्ष डॉ. रश्मि चंद्राकर, आलोक चंद्राकर, खिलावन बघेल शहर अध्यक्ष, ढेलू निषाद ग्रामीण अध्यक्ष, खिलावन साहू ग्रामीण अध्यक्ष, निखिलकांत साहू अध्यक्ष नगर पालिका, अमन चंद्राकर जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष, प्रदीप चंद्राकर महामंत्री, गौरव चंद्राकर महामंत्री, मनोज कांत साहू, वरिष्ठ कांग्रेसी राजेंद्र चंद्राकर, गुरमीत चावला महामंत्री, पार्षद मुस्ताक खान, आरिन चंद्राकर, वीरेंद्र चंद्राकर, भारत ठाकुर अधिवक्ता, तबरेज खान, सोनम रामटेके आदि उपस्थित रहे।

01 Oct 2025 04:17 pm

