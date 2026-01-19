सिरपुर को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने की कवायद तेज, महोत्सव के दौरान निरीक्षण के लिए आ सकती है दिल्ली की टीम

सिरपुर कभी दक्षिण कोसल का प्रमुख राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र रहा है। यह स्थल प्राचीन काल में विद्या, धर्म और कला का महत्वपूर्ण केंद्र था। यहां हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों से जुड़े तीर्थस्थल, मठ, मंदिर और विहार के दुर्लभ और ऐतिहासिक अवशेष आज भी मौजूद हैं। अब तक पुरातात्विक खुदाई में 22 शिव मंदिर, 5 विष्णु मंदिर, 10 बौद्ध विहार और 3 जैन विहार के अवशेष मिले हैं। कई महत्वपूर्ण स्थल अब भी पूरी तरह खुदाई की प्रतीक्षा में हैं, जिससे यहां और भी ऐतिहासिक तथ्यों के सामने आने की संभावना है।