CG News: नेशनल हाईवे से नया मेडिकल कॉलेज भवन तक बनेगा फोरलेन, केवल मंजूरी का इंतजार

बारिश के कारण कई कार्य प्रभावित हुए हैं। मेडिकल छात्रों को रहने में हो रही असुविधा को ध्यान में रखते हुए पहली प्राथमिकता हॉस्टल का निर्माण है। वहां तक पक्की सड़क भी अब तक नहीं पहुंच पाई है। मेडिकल कॉलेज का निर्माण दिसंबर 2023 में प्रारंभ हुआ था। भवन बन जाने से मेडिकल कॉलेज के छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। मेडिकल कॉलेज के प्रो. अलख राम वर्मा ने बताया कि फोरलेन बनाने के लिए कलेक्टर को पत्र लिखा गया है। इस संबंध में चर्चा हुई है और प्रक्रिया चल रही है।