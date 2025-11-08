CG Accident: तेज रफ़्तार का कहर, दो लोगों की मौत, पैदल चल रहा बुजुर्ग भी हुआ शिकार

CG Accident: दो अलग-अलग सड़क हादसों में दो लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार पहली घटना में 5 नवम्बर को दोपहर नमन दास मानिकपुरी पिता द्रोण कुमार मानिकपुरी (16) निवासी चंदखुरी, अपने मित्र राकेश दास मानिकपुरी के साथ मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी 06 जीक्यू 3664 से अपने घर से निकल कर ग्राम गढ़फुलझर की ओर जा रहा था। दोपहर लगभग 1 बजे बसना-पदमपुर मार्ग पर ग्राम छोटे डाभा स्थित पेट्रोल पंप के आगे सामने से आ रही बाइक ने टक्कर मार दी।
टक्कर लगते ही दोनों युवक सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में अज्ञात मोटरसाइकिल चालक घटनास्थल से फरार हो गया। जब ग्रामीणों को इसकी जानकारी हुई, तब उन्होंने दोनों युवकों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसना भेजा। जहां चिकित्सकों ने परीक्षण उपरांत 16 वर्षीय नाबालिग नमन दास मानिकपुरी को मृत घोषित कर दिया। वहीं उसके मित्र राकेश दास को गंभीर चोट लगी है। परिजनों की रिपोर्ट पर बसना पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के विरूद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। पंचनामा के बाद शव को पोस्टमार्टम के बाद उसके परिजनों को सौंप दिया गया है।
एनएच-53 पर ग्राम बरबसपुर नाला के आगे एक 75 वर्षीय वृद्ध सड़क किनारे चलते हुए बोहारपार की ओर पैदल जा रहा था। इसी दौरान बसना से सरायपाली की ओर जा रहे मोटरसाइकिल चालक ने टक्कर मारते हुए खुद दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया। वृद्ध की सिर में गंभीर चोट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। ग्राम बरबसपुर निवासी प्रदीप भोई ने बसना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।
उन्होंने बताया कि 5 नवम्बर की सुबह ग्राम बरबसपुर के एनएच-53 पर उनके पिता पवित्रो भोई को मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी 06 जीएल 5415 के चालक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में उनके पिता की मौके पर ही मृत्यु हो गई। जबकि, आरोपी बाइक सवार को उपचार के लिए सरायपाली अस्पताल भेजा गया।
