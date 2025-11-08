CG Accident: तेज रफ़्तार का कहर, दो लोगों की मौत, पैदल चल रहा बुजुर्ग भी हुआ शिकार

टक्कर लगते ही दोनों युवक सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में अज्ञात मोटरसाइकिल चालक घटनास्थल से फरार हो गया। जब ग्रामीणों को इसकी जानकारी हुई, तब उन्होंने दोनों युवकों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसना भेजा। जहां चिकित्सकों ने परीक्षण उपरांत 16 वर्षीय नाबालिग नमन दास मानिकपुरी को मृत घोषित कर दिया। वहीं उसके मित्र राकेश दास को गंभीर चोट लगी है। परिजनों की रिपोर्ट पर बसना पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के विरूद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। पंचनामा के बाद शव को पोस्टमार्टम के बाद उसके परिजनों को सौंप दिया गया है।