CGPSC परीक्षा की तैयारी के लिए नवकिरण अकादमी में 8 टेस्ट सीरीज का आयोजन, जानें पूरी detail…

कार्यक्रम के अनुसार, 2 नवंबर को पेपर-1 (भारतीय इतिहास, छत्तीसगढ़ इतिहास), 9 नवंबर को पेपर-2 (संविधान, पंचायती राज), 16 नवंबर को पेपर-3 (विज्ञान, अर्थशास्त्र, आर्थिक सर्वेक्षण, कंप्यूटर), 23 नवंबर को पेपर-4 (भारत और छत्तीसगढ़ का भूगोल), 30 नवंबर को पेपर-5 (दर्शनशास्त्र, करेंट अफेयर्स, कला संस्कृति) आयोजित होगा। इसके बाद 14 दिसंबर को पेपर-6 (मेगा टेस्ट-1 सामान्य अध्ययन एवं छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन), 21 दिसंबर को पेपर-7 (मेगा टेस्ट-2 सी-सेट) और 28 दिसंबर को पेपर-8 (मेगा टेस्ट-3 सामान्य अध्ययन एवं छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन) लिया जाएगा।