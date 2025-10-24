CGPSC परीक्षा की तैयारी के लिए नवकिरण अकादमी में 8 टेस्ट सीरीज का आयोजन, जानें पूरी detail...(photo-patrika)
CGPSC Exam Test series: छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में नवकिरण अकादमी द्वारा पीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए 8 टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है। जिला समन्वयक डी. बसंत साव ने बताया कि इन टेस्ट सीरीज का उद्देश्य परीक्षार्थियों को परीक्षा के पैटर्न से अवगत कराना और अभ्यास के माध्यम से उनकी तैयारी को मजबूत करना है।
कार्यक्रम के अनुसार, 2 नवंबर को पेपर-1 (भारतीय इतिहास, छत्तीसगढ़ इतिहास), 9 नवंबर को पेपर-2 (संविधान, पंचायती राज), 16 नवंबर को पेपर-3 (विज्ञान, अर्थशास्त्र, आर्थिक सर्वेक्षण, कंप्यूटर), 23 नवंबर को पेपर-4 (भारत और छत्तीसगढ़ का भूगोल), 30 नवंबर को पेपर-5 (दर्शनशास्त्र, करेंट अफेयर्स, कला संस्कृति) आयोजित होगा। इसके बाद 14 दिसंबर को पेपर-6 (मेगा टेस्ट-1 सामान्य अध्ययन एवं छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन), 21 दिसंबर को पेपर-7 (मेगा टेस्ट-2 सी-सेट) और 28 दिसंबर को पेपर-8 (मेगा टेस्ट-3 सामान्य अध्ययन एवं छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन) लिया जाएगा।
परीक्षार्थी पंजीयन के लिए 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी नवकिरण अकादमी, जिला ग्रंथालय भवन मिनी स्टेडियम परिसर, महासमुंद में संपर्क कर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते
