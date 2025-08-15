नवोदय विद्यालय में कक्षा 6वीं में प्रवेश, इस तारीख तक कर सकते है ऑनलाइन आवेदन

Navodaya Vidyalaya Admission 2025: जिला पंचायत महासमुंद की सामान्य प्रशासन समिति एवं सामान्य सभा की बैठक 21 अगस्त को दोपहर 1 बजे जिला पंचायत अध्यक्ष मोंगरा पटेल की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित की जाएगी। बैठक का एजेंडा यथावत रहेगा। सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है कि वे बैठक में अपने विभाग की अद्यतन जानकारी के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें।