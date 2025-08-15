नवोदय विद्यालय में कक्षा 6वीं में प्रवेश, इस तारीख तक कर सकते है ऑनलाइन आवेदन

Navodaya Vidyalaya Admission 2025: नवोदय विद्यालय समिति द्वारा सत्र 2026-27 में जवाहर नवोदय विद्यालय के कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीयन के लिए अंतिम तिथि में वृद्धि करते हुए 27 अगस्त 2025 निर्धारित की गई है। समिति से मिली जानकारी अनुसार आवेदन के लिए वे ही छात्र-छात्राएं पात्र होंगे, जिनका जन्म 1 मई 2014 से 31 जुलाई 2016 के मध्य हुआ है।
पात्र अभ्यर्थी वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन एवं अधिक जानकारी के लिए अवलोकन कर सकते हैं। पंजीयन से संबंधित समस्या के लिए अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नबर 93405-03117 पर संपर्क किया जा सकता है।
Navodaya Vidyalaya Admission 2025: जिला पंचायत महासमुंद की सामान्य प्रशासन समिति एवं सामान्य सभा की बैठक 21 अगस्त को दोपहर 1 बजे जिला पंचायत अध्यक्ष मोंगरा पटेल की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित की जाएगी। बैठक का एजेंडा यथावत रहेगा। सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है कि वे बैठक में अपने विभाग की अद्यतन जानकारी के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें।