Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

महासमुंद

नवोदय विद्यालय में कक्षा 6वीं में प्रवेश, इस तारीख तक कर सकते है ऑनलाइन आवेदन

Navodaya Vidyalaya Admission 2025: सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है कि वे बैठक में अपने विभाग की अद्यतन जानकारी के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें।

महासमुंद

Laxmi Vishwakarma

Aug 15, 2025

Navodaya Vidyalaya Admission 2025 (Photo source- Patrika)
Navodaya Vidyalaya Admission 2025 (Photo source- Patrika)

Navodaya Vidyalaya Admission 2025: नवोदय विद्यालय समिति द्वारा सत्र 2026-27 में जवाहर नवोदय विद्यालय के कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीयन के लिए अंतिम तिथि में वृद्धि करते हुए 27 अगस्त 2025 निर्धारित की गई है। समिति से मिली जानकारी अनुसार आवेदन के लिए वे ही छात्र-छात्राएं पात्र होंगे, जिनका जन्म 1 मई 2014 से 31 जुलाई 2016 के मध्य हुआ है।

पात्र अभ्यर्थी वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन एवं अधिक जानकारी के लिए अवलोकन कर सकते हैं। पंजीयन से संबंधित समस्या के लिए अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नबर 93405-03117 पर संपर्क किया जा सकता है।

Navodaya Vidyalaya Admission 2025: जिला पंचायत महासमुंद की सामान्य प्रशासन समिति एवं सामान्य सभा की बैठक 21 अगस्त को दोपहर 1 बजे जिला पंचायत अध्यक्ष मोंगरा पटेल की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित की जाएगी। बैठक का एजेंडा यथावत रहेगा। सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है कि वे बैठक में अपने विभाग की अद्यतन जानकारी के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें।

ये भी पढ़ें

विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर! सरकारी आईटीआई में प्रवेश शुरू, इस तारीख से पहले कर दें अप्लाई
भिलाई
सरकारी आईटीआई में एडमिशन शुरू (Photo source- Patrika)

ये भी पढ़ें

हाईकोर्ट से प्रशिक्षण अधिकारियों को मिली राहत, विभागीय कार्रवाई और आरोप पत्र पर लगाई रोक, जानें क्या कहा?
बिलासपुर
हाईकोर्ट से प्रशिक्षण अधिकारियों को मिली राहत, विभागीय कार्रवाई और आरोप पत्र पर लगाई रोक, जानें क्या कहा?

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

15 Aug 2025 06:28 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Mahasamund / नवोदय विद्यालय में कक्षा 6वीं में प्रवेश, इस तारीख तक कर सकते है ऑनलाइन आवेदन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.