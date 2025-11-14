CG Water Supply: आज शाम नहीं होगी पानी की सप्लाई, ये इलाके होंगे प्रभावित

आज शाम नहीं होगी पानी की सप्लाई (Photo Patrika)
CG Water Supply: महासमुंद फिल्टर प्लांट बेलसोंडा में मुय पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से गुरुवार की शाम पानी की सप्लाई नहीं हो पाई। इससे शहर के आधे से ज्यादा वार्ड प्रभावित हुए। शुक्रवार को भी पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी। दोनों टाइम सप्लाई प्रभावित रहेगी।
शुक्रवार को लोगों पानी के लिए भटकना पड़ सकता है। नगर पालिका ने दो दिन पूर्व ही इसकी सूचना जारी कर दी थी। हालांकि, ऐसे घर जहां नल के माध्यम से पानी की सप्लाई होती है, वे पानी का इंतजार करते रहे। पाइप लाइन की मरमत के चलते 14 नवंबर शुक्रवार को सुबह एवं शाम को जलापूर्ति बाधित रहेगी। मौहारीभांठा पानी टंकी व नया रावण भाठा पानी टंकी क्षेत्र की जलापूर्ति यथावत रहेगी।
दोनों टंकियों को मोटर पंप से भरा जाता है। वहीं जिन क्षेत्रों की टंकियां फिल्टर प्लांट से आने वाले जल पर निर्भर हैं, उन क्षेत्रों में जलापूर्ति बाधित रहेगी। नगर पालिका से मिली जानकारी के अनुसार वार्ड-१ से लेकर से 12 तक और 14 और 15 वार्ड भी प्रभावित रहेगा। केवल मौहारी भांठा और नया रावणभांठा में ही पानी की सप्लाई होगी। बेलसोंडा में फिल्टर प्लांट में कभी मेंटनेंस तो कभी बिजली मेंटनेंस के चलते जलप्रदाय प्रभावित होता है। नगर पालिका के जल प्रदाय प्रभारी दुर्गेश ने बताया कि टैकरों के माध्यम से शाम को पानी की सप्लाई की गई। 14 को दोनाें टाइम पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगा।
शहर में प्रतिदिन एक करोड़ लीटर पानी की सप्लाई की जाती है। शहर में वर्तमान में पांच पानी टंकियां हैं। इन पांच पानी टंकी में फिल्टर प्लांट से पानी आता है और दो टंकी मोटर पंप के माध्यम से भरा जाता है। गर्मी के सीजन में लगभग डेढ़ करोड़ लीटर पानी की खपत होती है। पानी की सप्लाई नहीं होने से वार्डवासी परेशान हो सकते हैं।
महासमुंद शहर में लगभग 8 हजार 120 नल कनेक्शन धारी हैं। इसमें घरेलू कनेक्शन धारी 5350 और और नल जल योजना के तहत 2774 कनेक्शन धारी हैं। नल कनेक्शन से शहर की आधी आबादी को पानी मिलता है।
