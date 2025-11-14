Patrika LogoSwitch to English

महासमुंद

CG Water Supply: आज शाम नहीं होगी पानी की सप्लाई, ये इलाके होंगे प्रभावित

CG Water Supply: महासमुंद फिल्टर प्लांट बेलसोंडा में मुय पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से गुरुवार की शाम पानी की सप्लाई नहीं हो पाई। इससे शहर के आधे से ज्यादा वार्ड प्रभावित हुए। शुक्रवार को भी पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी। दोनों टाइम सप्लाई प्रभावित रहेगी। शुक्रवार को लोगों पानी के लिए भटकना पड़ सकता है।

महासमुंद

image

Love Sonkar

Nov 14, 2025

CG Water Supply: आज शाम नहीं होगी पानी की सप्लाई, ये इलाके होंगे प्रभावित

आज शाम नहीं होगी पानी की सप्लाई (Photo Patrika)

CG Water Supply: महासमुंद फिल्टर प्लांट बेलसोंडा में मुय पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से गुरुवार की शाम पानी की सप्लाई नहीं हो पाई। इससे शहर के आधे से ज्यादा वार्ड प्रभावित हुए। शुक्रवार को भी पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी। दोनों टाइम सप्लाई प्रभावित रहेगी।

शुक्रवार को लोगों पानी के लिए भटकना पड़ सकता है। नगर पालिका ने दो दिन पूर्व ही इसकी सूचना जारी कर दी थी। हालांकि, ऐसे घर जहां नल के माध्यम से पानी की सप्लाई होती है, वे पानी का इंतजार करते रहे। पाइप लाइन की मरमत के चलते 14 नवंबर शुक्रवार को सुबह एवं शाम को जलापूर्ति बाधित रहेगी। मौहारीभांठा पानी टंकी व नया रावण भाठा पानी टंकी क्षेत्र की जलापूर्ति यथावत रहेगी।

दोनों टंकियों को मोटर पंप से भरा जाता है। वहीं जिन क्षेत्रों की टंकियां फिल्टर प्लांट से आने वाले जल पर निर्भर हैं, उन क्षेत्रों में जलापूर्ति बाधित रहेगी। नगर पालिका से मिली जानकारी के अनुसार वार्ड-१ से लेकर से 12 तक और 14 और 15 वार्ड भी प्रभावित रहेगा। केवल मौहारी भांठा और नया रावणभांठा में ही पानी की सप्लाई होगी। बेलसोंडा में फिल्टर प्लांट में कभी मेंटनेंस तो कभी बिजली मेंटनेंस के चलते जलप्रदाय प्रभावित होता है। नगर पालिका के जल प्रदाय प्रभारी दुर्गेश ने बताया कि टैकरों के माध्यम से शाम को पानी की सप्लाई की गई। 14 को दोनाें टाइम पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगा।

एक करोड़ लीटर पानी की सप्लाई

शहर में प्रतिदिन एक करोड़ लीटर पानी की सप्लाई की जाती है। शहर में वर्तमान में पांच पानी टंकियां हैं। इन पांच पानी टंकी में फिल्टर प्लांट से पानी आता है और दो टंकी मोटर पंप के माध्यम से भरा जाता है। गर्मी के सीजन में लगभग डेढ़ करोड़ लीटर पानी की खपत होती है। पानी की सप्लाई नहीं होने से वार्डवासी परेशान हो सकते हैं।

शहर में 8 हजार कनेक्शन धारी

महासमुंद शहर में लगभग 8 हजार 120 नल कनेक्शन धारी हैं। इसमें घरेलू कनेक्शन धारी 5350 और और नल जल योजना के तहत 2774 कनेक्शन धारी हैं। नल कनेक्शन से शहर की आधी आबादी को पानी मिलता है।

Published on:

14 Nov 2025 02:13 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Mahasamund / CG Water Supply: आज शाम नहीं होगी पानी की सप्लाई, ये इलाके होंगे प्रभावित

Bihar Election Result 2025 Live Update : बिहार में भगवा छाया, लालटेन की रोशनी हुई धीमी, बस फाइनल रिजल्ट का है इंतजार

Bihar Election Result 2025 Live Update
पटना

महासमुंद

छत्तीसगढ़

आयुष्मान योजना में बड़ी लापरवाही! जिले के तीन निजी अस्पताल 3 महीने के लिए निलंबित, जानें मामला

3 अस्पताल तीन महीने के लिए निलंबित (photo source- Patrika)
महासमुंद

Apaar ID में बड़ी गड़बड़ी! 71% छात्रों को ही मिला डिजिटल पहचान का लाभ, बाकी काट रहे चक्कर

अपार आईडी के लिए पालक भटक रहे दफ्तर-दफ्तर (photo source- Patrika)
महासमुंद

CG Accident: तेज रफ़्तार का कहर, दो लोगों की मौत, पैदल चल रहा बुजुर्ग भी हुआ शिकार

CG Accident: तेज रफ़्तार का कहर, दो लोगों की मौत, पैदल चल रहा बुजुर्ग भी हुआ शिकार
महासमुंद

15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू, 182 केन्द्रों के लिए 74 नोडल अधिकारी नियुक्त… प्रशासन सतर्क

धान खरीदी ( Photo - Patrika )
महासमुंद

तेज रफ्तार का कहर… अलग-अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की दर्दनाक मौत, जानें कैसे हुआ हादसा?

Road accident
महासमुंद
