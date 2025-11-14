CG Water Supply: आज शाम नहीं होगी पानी की सप्लाई, ये इलाके होंगे प्रभावित

दोनों टंकियों को मोटर पंप से भरा जाता है। वहीं जिन क्षेत्रों की टंकियां फिल्टर प्लांट से आने वाले जल पर निर्भर हैं, उन क्षेत्रों में जलापूर्ति बाधित रहेगी। नगर पालिका से मिली जानकारी के अनुसार वार्ड-१ से लेकर से 12 तक और 14 और 15 वार्ड भी प्रभावित रहेगा। केवल मौहारी भांठा और नया रावणभांठा में ही पानी की सप्लाई होगी। बेलसोंडा में फिल्टर प्लांट में कभी मेंटनेंस तो कभी बिजली मेंटनेंस के चलते जलप्रदाय प्रभावित होता है। नगर पालिका के जल प्रदाय प्रभारी दुर्गेश ने बताया कि टैकरों के माध्यम से शाम को पानी की सप्लाई की गई। 14 को दोनाें टाइम पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगा।