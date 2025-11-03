ढाई साल बाद भी e-KYC अधूरी! 1.45 लाख राशनकार्ड सदस्यों का अपडेट लंबित, मई 2023 से धीमी रफ्तार(photo-patrika)
CG News: एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना के तहत जिले के सभी राशनकार्डधारकों को खाद्यान्न प्राप्ति के लिए आधार प्रमाणीकरण ई-केवाईसी की प्रक्रिया ढाई साल से चल रही है, लेकिन अब तक 87 प्रतिशत सदस्यों का ही ईकेवाईसी हो पाया है। 13 फीसदी सदस्यों ने अब तक ईकेवाईसी नहीं कराया है। हर बार तिथि बढ़ाई जाती है, लेकिन सदस्य भी आगे नहीं आ रहे हैं। जिले में कुल 539 उचित मूल्य के दुकान है। जिले में 11 लाख 45 हजार 401 सदस्यों का ईकेवाईसी होना है।
जिले में अब तक 10 लाख 361 सदस्यों का ईकेवाईसी हुआ है। 145040 सदस्यों का ईकेवाईसी होना शेष है। शासकीय उचित मूल्य की दुकान पहुंचकर ई-पॉस उपकरण के माध्यम से प्रत्येक सदस्य के आधार नंबर की अलग-अलग फिंगर प्रिंट स्कैल कराकर ईकेवाईसी का कार्य किया जाना है। ढाई साल से प्रक्रिया चल है। महासमुंद विकासखंड में 30 हजार 206 सदस्यों का ईकेवाईसी होना है। बताया जा रहा है ईकेवाईसी बच्चों और बुजुर्गों का ज्यादातर ईकेवाईसी नहीं हो पाया है।
ग्रामीण क्षेत्र पिथौरा में 88.02 प्रतिशत, बसना में 87.50, बागबाहरा में 86 फीसदी, महासमुंद में 86 फीसदी और सरायपाली में 89.81 फीसदी सदस्यों का ईकेवाईसी हुआ है। वहीं शहरी क्षेत्र में तुमगांव में 87.97 , पिथौरा में 81, बसना में 78 प्रतिशत, बागबाहरा में 82 प्रतिशत, महासमुंद में 81, सरायपाली में 78 प्रतिशत ईकेवाईसी हो चुकी है। खाद्य अधिकारी अजय यादव ने बताया कि 13 प्रतिशत सदस्यों का ही ईकेवाईसी नहीं हो पाया है।
ग्रामीण क्षेत्र पिथौरा में 26938, बसना में 2187, बागबहरा में 27197, महासमुंद में 30206 और सागारापाली में 17482, शहरी क्षेत्र तुमगांव में 946, पिथौरा में 1616, बसना में 2082, बागबहरा में 33316, महासमुंद में 9070, रायपाली में 409 सदस्यों का ईकेवाईसी नहीं नहीं हुआ है।
ग्रामीण क्षेत्र पिथौरा में 2042838, बसना में 162838, बागबहरा में 162838, महासमुंद में 20033 और राज्यपाली में 167653, पेंसिल्वेनिया शहरी क्षेत्र में तुमगांव में 7007, पिथौरा में 6702, बसना में 7681, बागबहरा में 1 1616, महासमुंद में 41616, महासमुंद में 41616, राजपाली में 1469 सदस्यों का ईकेवाईसी हो चुकी है।
राशनकार्ड के सदस्यों की ईकेवाईसी के लिए कई बार तिथि वृद्धि की जा चुकी है। इसके बाद भी सदस्य आगे नहीं आ रहे हैं। वहीं इधर बीपीएल राशनकार्डधारियों का कार्ड भी निरस्त कर एपीएल कार्ड बनाया जा रहा है। आय ज्यादा होने और 5 एकड़ से अधिक भूमि होने पर बीपीएल राशनकार्ड का लाभ नहीं मिल रहा है।
बड़ी खबरेंView All
महासमुंद
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग