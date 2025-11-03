ढाई साल बाद भी e-KYC अधूरी! 1.45 लाख राशनकार्ड सदस्यों का अपडेट लंबित, मई 2023 से धीमी रफ्तार

CG News: एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना के तहत जिले के सभी राशनकार्डधारकों को खाद्यान्न प्राप्ति के लिए आधार प्रमाणीकरण ई-केवाईसी की प्रक्रिया ढाई साल से चल रही है, लेकिन अब तक 87 प्रतिशत सदस्यों का ही ईकेवाईसी हो पाया है। 13 फीसदी सदस्यों ने अब तक ईकेवाईसी नहीं कराया है। हर बार तिथि बढ़ाई जाती है, लेकिन सदस्य भी आगे नहीं आ रहे हैं। जिले में कुल 539 उचित मूल्य के दुकान है। जिले में 11 लाख 45 हजार 401 सदस्यों का ईकेवाईसी होना है।