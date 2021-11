धोखा देकर महिला गैंग ने दुकान से उड़ाए 142 ग्राम सोना, गिरफ्तारी की मांग

Women Thief Gang Took Away 142 Gram of Gold Jewellary- महोबा जिले के चरखारी नगर क्षेत्र में टप्पेबाज महिला चोर गैंग ने एक दुकान से 142 ग्राम सोने के सामान पर हाथ साफ कर लिया। महिलाएं घटना को अंजाम देकर गायब हैं।