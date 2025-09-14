मेरठ की मुस्कान के बाद अब…महराजगंज की नेहा, प्रेमी के साथ मिलकर पति को दी दिल दहला देने वाली मौत

महराजगंज में शनिवार को एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है, यहां एक पत्नी की दरिंदगी सुन रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिले के कोतवाली ठूठीबारी थाना क्षेत्र के राजाबारी गांव में पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। इसके बाद इस हत्या को एक्सीडेंट का रूप देने के लिए पति के शव को प्रेमी के साथ बाइक से 25 किलोमीटर दूर ले जाकर फेंक फरार हो गई।