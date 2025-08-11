DM की जूम मीटिंग में चलने लगा पोर्न वीडियो, चर्चाओं का बाजार गर्म

प्राथमिक विद्यालयों और जूनियर हाई स्कूलों की समस्याओं को लेकर DM संतोष कुमार शर्मा की अध्यक्षता में ई-चौपाल आयोजित की गई थी। स्कूलों की समस्या बतानी थी। जिला सूचना अधिकारी ने जूम मीटिंग का लिंक ग्रुपों में शेयर किया था। DM, BSA और शिक्षा विभाग के अफसरों के साथ ऑनलाइन जुड़े हुए थे। ई-चौपाल के दौरान जेसन जूनियर नाम के यूजर ने अपनी स्क्रीन शेयर की और पोर्न वीडियो चला दिया। इसके बाद अफसर ई-चौपाल छोड़कर लेफ्ट हो गए। इसी दौरान एक दूसरे यूजर अर्जुन ने गंदी भाषाओ का इस्तेमाल किया। BSA रिद्धि पांडेय के आदेश पर BEO फरेन्दा सुदामा प्रसाद ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस दोनों अज्ञात के खिलाफ जांच कर रही है।जिला प्रशासन ने इसे गंभीर मानते हुए तत्काल कार्रवाई का आदेश दिया है।