SP महराजगंज का कड़ा एक्शन…लापरवाही पड़ी भरी, थानेदार सस्पेंड

SP ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से बातचीत उनकी कार्यप्रणाली की जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी अभिलेख अद्यतन रखे जाएं और फरियादियों के साथ संवेदनशील एवं सम्मानजनक व्यवहार किया जाए। उन्होंने शिकायतों के त्वरित और निष्पक्ष निस्तारण पर विशेष जोर दिया। SP ने सभी पुलिसकर्मियों को अनुशासन और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि थाना स्तर पर पारदर्शिता, जवाबदेही और अनुशासन सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, ताकि आमजन का पुलिस के प्रति विश्वास मजबूत हो सके, इसके साथ की किसी तरह की लापरवही बर्दाश्त नहीं की जाएगी