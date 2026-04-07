Unnao encounter उन्नाव में पुलिस मुठभेड़, 25 हजार का इनामिया बदमाश गिरफ्तार

Unnao encounter: उन्नाव में सोमवार देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान 25 हजार का इनामिया गैंगस्टर को साथी के साथ गिरफ्तार किया गया है। पीछा करने के दौरान गैंगस्टर ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में वांछित गैंगस्टर को गोली लगी और वह गिर पड़ा। सर्विलांस और थाना पुलिस की संयुक्त टीम को यह सफलता मिली है। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को यह सफलता मिली है। गिरफ्तार आरोपी गैगस्टर से पूछताछ की जा रही है। अन्य साथियों की भी तलाश है।