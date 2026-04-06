15 मिनट में बर्बादी: ओलावृष्टि और बारिश ने उजाड़े खेत, सैकड़ों गांव प्रभावित, डीएम ने किया निरीक्षण

Hailstorms and rain cause huge losses to farmers: मौसम की मार से किसान बेहाल हैं। पिछले कई दिनों से हो रही रुक-रुक कर जोरदार बारिश, ओलावृष्टि और आंधी-तूफान से गेहूं की खड़ी फसल बर्बाद हो गई। मौसम विभाग लगातार मौसम के खराब होने का अलर्ट भी जारी कर रहा है। जिला प्रशासन किसानों के फसल के हुए नुकसान की जमीनी हकीकत देखने के लिए मौके पर पहुंचा, किसानों से बातचीत की और उन्हें आश्वासन दिया कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। नुकसान की भरपाई की जाएगी और शासन से आर्थिक सहायता मिलेगी। जिलाधिकारी गौरांग राठी अपनी टीम के साथ किसानों से मिलने पहुंचे। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को प्राथमिकता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। जिससे कि किसानों को आर्थिक मदद मिल सके।