महराजगंज में दर्दनाक सड़क हादसा, बाइक सवार तीन युवकों की मौत…परिजनों में मचा कोहराम

दुर्घटनाओं पर लगाम के लिए घुघली थाना क्षेत्र में यातायात पुलिस और घुघली पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान शराब पीकर वाहन चला रहे 4 लोगों का 40 हजार रुपये का चालान किया गया। यह अभियान ZFD कार्यक्रम के तहत चलाया गया। टीम के प्रभारी और सदस्यों ने ब्रेथ एनालाइजर की मदद से वाहन चालकों की जांच की। चेकिंग के दौरान पाए गए सभी शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई।इस अभियान में SSI राकेश कुमार यादव, यातायात प्रभारी अरुणेंद्र प्रताप सिंह, SI अजय सिंह, विनय कुमार सिंह और प्रमोद यादव शामिल थे।