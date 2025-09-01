स्कूल में बढ़ी करीबी, एक-दूसरे की जान बन गईं दो सहेलियां, घर-समाज बना रोड़ा तो लगाई कोर्ट से गुहार

दोनों युवतियां एक ही क्लास में पढ़ती हैं। दोनों के गांव करीब 5 किमी दूर है। स्कूल जाते समय साथ बैठना, पढ़ाई करना और हमेशा एक-दूसरे के साथ रहना उनकी गहरी दोस्ती की पहचान बन गया। साथी छात्राओं के बीच भी उनकी नजदीकियां चर्चा में रहने लगी। जब रिश्ते की बात परिवार वालों तक पहुंची तो दोनों पर मिलने-जुलने पर पाबंदी लगा दी। मौका मिलते ही 26 अगस्त को दोनों युवतियां कोर्ट पहुंचीं और शपथपत्र दाखिल किया कि वे साथ रहना चाहती हैं और एक-दूसरे के बिना नहीं रह सकतीं।