Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मैनपुरी

स्कूल में बढ़ी करीबी, एक-दूसरे की जान बन गईं दो सहेलियां, घर-समाज बना रोड़ा तो लगाई कोर्ट से गुहार

उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में दो सहेलियों के साथ रहने के फैसले से उनके परिवारों में हड़कंप मच गया है। दोनों ने 26 अगस्त को कोर्ट में बालिग होने की दुहाई देते हुए एक साथ रहने के लिए शपथ पत्र दाखिल किया है।

मैनपुरी

Aman Pandey

Sep 01, 2025

मैनपुरी के करहल थाना क्षेत्र में दो सहेलियों के रिश्ते ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। 21 वर्षीय युवती और उसकी सहेली ने कोर्ट में शपथपत्र दाखिल कर साथ रहने का ऐलान किया, जिसके बाद परिवारों में हड़कंप मच गया। आरोप है कि शपथपत्र की जानकारी मिलने के बाद एक युवती को उसके परिजनों ने घर में कैद कर लिया है। मामला पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है।

दोस्ती से प्यार तक का सफर

दोनों युवतियां एक ही क्लास में पढ़ती हैं। दोनों के गांव करीब 5 किमी दूर है। स्कूल जाते समय साथ बैठना, पढ़ाई करना और हमेशा एक-दूसरे के साथ रहना उनकी गहरी दोस्ती की पहचान बन गया। साथी छात्राओं के बीच भी उनकी नजदीकियां चर्चा में रहने लगी। जब रिश्ते की बात परिवार वालों तक पहुंची तो दोनों पर मिलने-जुलने पर पाबंदी लगा दी। मौका मिलते ही 26 अगस्त को दोनों युवतियां कोर्ट पहुंचीं और शपथपत्र दाखिल किया कि वे साथ रहना चाहती हैं और एक-दूसरे के बिना नहीं रह सकतीं।

'हम दोनों बालिग हैं'

शपथपत्र दाखिल होने के बाद से दोनों परिवारों में तनाव गहरा गया है। एक युवती ने आरोप लगाया है कि उसकी सहेली को घरवालों ने कैद कर लिया है। उन्हें जबरन अलग किया जा रहा है। दोनों का कहना है कि वे बालिग हैं और अपनी मर्जी से साथ रहने का अधिकार रखती हैं।

युवती का खुलासा

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, बातचीत में एक युवती ने साफ कहा कि उसने अपनी सहेली को हमसफर चुना है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह पुरुषों से नफरत करती है। युवती का कहना है, "मैं पुरुषों से नफरत नहीं करती, लेकिन अपनी सहेली से मुझे बेइंतहा प्यार है। उसके बिना मैं जी नहीं सकती। हमने शादी कर ली है और अब चाहे कुछ भी हो जाए, जिंदगी भर साथ रहेंगे।"

घरवालों के दबाव में है सहेली

युवती ने खुलासा किया कि जब परिवारों को उनके रिश्ते के बारे में पता चला तो सहेली के घरवालों ने मिलने-जुलने पर रोक लगा दी। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि कोर्ट में शादी करने के बाद भी सहेली को घर में कैद कर लिया गया। सहेली ने बताया कि वह अपने परिवार के दबाव में है और लगातार मानसिक तनाव झेल रही है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

01 Sept 2025 12:00 pm

Published on:

01 Sept 2025 11:37 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Mainpuri / स्कूल में बढ़ी करीबी, एक-दूसरे की जान बन गईं दो सहेलियां, घर-समाज बना रोड़ा तो लगाई कोर्ट से गुहार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट