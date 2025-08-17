‘वेद-पुराणों में लिखी 90 प्रतिशत बातें बनावटी, गुलाम बनाने के लिए…’; सुन लीजिए PWD इंजीनियर ने क्या-क्या कह डाला?

Viral Video: उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में वेद-पुराण को गुलाम बनाने वाला ग्रन्थ PWD इंजीनियर ने बताया। इसके 2 वीडियो भी सामने आए हैं। एक वीडियो में उन्हें कहते हुए देखा जा सकता है, '' वेद-पुराणों में लिखी 90 प्रतिशत बातें बनावटी हैं। लोगों को गुलाम बनाने के लिए इन बातों को लिखा गया है।"