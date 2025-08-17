‘वेद-पुराणों में लिखी 90 प्रतिशत बातें बनावटी, गुलाम बनाने के लिए…’; सुन लीजिए PWD इंजीनियर ने क्या-क्या कह डाला?

Viral Video: उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में वेद-पुराण को गुलाम बनाने वाला ग्रन्थ PWD इंजीनियर ने बताया। इसके 2 वीडियो भी सामने आए हैं। एक वीडियो में उन्हें कहते हुए देखा जा सकता है, '' वेद-पुराणों में लिखी 90 प्रतिशत बातें बनावटी हैं। लोगों को गुलाम बनाने के लिए इन बातों को लिखा गया है।"
वहीं एक दूसरे वीडियो में वह कह रहे हैं, '' इतिहास में झांसी की रानी का नाम मिलता है। लेकिन जिन्होंने पेंशन के लिए लड़ाई लड़ी उनका जिक्र इतिहास में कहीं भी नहीं मिलता। कभी छोटी जाति वालों के बलिदान का जिक्र नहीं मिलता है।'' सोशल मीडिया पर ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है।
वायरल हो रहा वीडियो 15 अगस्त का बताया जा रहा है। जब मैनपुरी के लोक निर्माण विभाग निर्माण (PWD) खंड-3 में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम चल रहा था। कार्यलय में तैनात अधिशासी अभियंता धनुषधारी ने विभागीय कर्मियों को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के दौरान विवादित बातें कही।
बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वीडियो के सामने आने के बाद बेवर में इंजीनियर धनुषधारी के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस को पूरा वीडियो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सौंपा। साइबर सेल में वीडियो को जांच के लिए भेज दिया गया है।
मामले को लेकर थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह का कहना है कि शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू कर दी गई है। साइबर सेल से वीडियो की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।