‘वेद-पुराणों में लिखी 90 प्रतिशत बातें बनावटी, गुलाम बनाने के लिए…’; सुन लीजिए PWD इंजीनियर ने क्या-क्या कह डाला?

Viral Video: PWD विभाग के एक इंजीनियर ने वेद-पुराणों में लिखी 90 प्रतिशत बातों को बनावटी बताया। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

Harshul Mehra

Aug 17, 2025

Viral Video
PWD इंजीनियर ने कहा वेद-पुराणों में लिखी 90 प्रतिशत बातें बनावटी। फोटो सोर्स-X

Viral Video: उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में वेद-पुराण को गुलाम बनाने वाला ग्रन्थ PWD इंजीनियर ने बताया। इसके 2 वीडियो भी सामने आए हैं। एक वीडियो में उन्हें कहते हुए देखा जा सकता है, '' वेद-पुराणों में लिखी 90 प्रतिशत बातें बनावटी हैं। लोगों को गुलाम बनाने के लिए इन बातों को लिखा गया है।"

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

वहीं एक दूसरे वीडियो में वह कह रहे हैं, '' इतिहास में झांसी की रानी का नाम मिलता है। लेकिन जिन्होंने पेंशन के लिए लड़ाई लड़ी उनका जिक्र इतिहास में कहीं भी नहीं मिलता। कभी छोटी जाति वालों के बलिदान का जिक्र नहीं मिलता है।'' सोशल मीडिया पर ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है।

PWD इंजीनियर ने कही विवादित बातें

वायरल हो रहा वीडियो 15 अगस्त का बताया जा रहा है। जब मैनपुरी के लोक निर्माण विभाग निर्माण (PWD) खंड-3 में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम चल रहा था। कार्यलय में तैनात अधिशासी अभियंता धनुषधारी ने विभागीय कर्मियों को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के दौरान विवादित बातें कही।

वीडियो को भेजा गया साइबर सेल

बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वीडियो के सामने आने के बाद बेवर में इंजीनियर धनुषधारी के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस को पूरा वीडियो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सौंपा। साइबर सेल में वीडियो को जांच के लिए भेज दिया गया है।

शिकायत के बाद जांच शुरू

मामले को लेकर थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह का कहना है कि शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू कर दी गई है। साइबर सेल से वीडियो की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

