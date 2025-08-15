पापा-पापा चिल्लाता रहा मासूम, ‘जल्लाद’ पिता को नहीं आई दया, मां के सामने बेटे को मार डाला

मैनपुरी। बिछवां थाना क्षेत्र के ग्राम चिटउआ में गुरुवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। पत्नी से विवाद के बाद एक व्यक्ति ने अपने तीन वर्षीय मासूम बेटे को छत से नीचे सीमेंटेड सड़क पर फेंक दिया। बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, आरोपी राज बहादुर राजपूत (पुत्र बेंचेलाल) का पत्नी से लंबे समय से विवाद चल रहा था। गुरुवार को दोनों के बीच फिर कहासुनी हुई। गुस्से में आकर राज बहादुर अपने बेटे ललित को लेकर घर की छत पर चढ़ गया। धमकी देने लगा कि वह बच्चे को नीचे फेंक देगा। पत्नी बार-बार बेटे को वापस देने की गुहार लगाती रही, लेकिन आरोपी नहीं माना।
इसी दौरान आरोपी की मां भी छत पर पहुंची और बेटे को डांटने लगी। मां की बात सुनते ही राज बहादुर ने अचानक मासूम ललित को नीचे फेंक दिया। बच्चा सिर के बल सीमेंटेड सड़क पर गिरा और बेहोश हो गया। आनन-फानन में परिजन उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
घटना के बाद आरोपी छत पर चाकू लेकर टहलता रहा और किसी को पास नहीं आने दिया। ग्रामीणों ने सूझबूझ दिखाते हुए 50 रुपये की केसरिया तंबाकू का लालच देकर उसे नीचे उतारा और पुलिस के हवाले कर दिया।
सूचना मिलते ही पुलिस और फील्ड यूनिट मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस का कहना है कि अब तक परिजनों की ओर से कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है, मामले की जांच जारी है।