पापा-पापा चिल्लाता रहा मासूम, ‘जल्लाद’ पिता को नहीं आई दया, मां के सामने बेटे को मार डाला

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, आरोपी राज बहादुर राजपूत (पुत्र बेंचेलाल) का पत्नी से लंबे समय से विवाद चल रहा था। गुरुवार को दोनों के बीच फिर कहासुनी हुई। गुस्से में आकर राज बहादुर अपने बेटे ललित को लेकर घर की छत पर चढ़ गया। धमकी देने लगा कि वह बच्चे को नीचे फेंक देगा। पत्नी बार-बार बेटे को वापस देने की गुहार लगाती रही, लेकिन आरोपी नहीं माना।