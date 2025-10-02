एमपी में गबन केस में घिरा बड़ा अफसर, ईओडब्ल्यू ने दर्ज किया मामला

EOW- मध्यप्रदेश में गबन के आरोप में एक बड़े अफसर पर सख्त एक्शन हुआ है। उसपर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने मामला दर्ज कर लिया है। प्रदेश के मंडला जिले की नगर परिषद निवास एवं भुआ बिछिया के गबन केस में सीएमओ सहित दो पर ईओडब्ल्यू ने मामला दर्ज किया है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) जबलपुर ने ये कार्रवाई की है।