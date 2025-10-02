Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मंडला

एमपी में गबन केस में घिरा बड़ा अफसर, ईओडब्ल्यू ने दर्ज किया मामला

EOW- मध्यप्रदेश में गबन के आरोप में एक बड़े अफसर पर सख्त एक्शन हुआ है। उसपर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने मामला दर्ज कर लिया है।

less than 1 minute read

मंडला

image

deepak deewan

Oct 02, 2025

EOW files case against officer in MP embezzlement case

EOW files case against officer in MP embezzlement case

EOW- मध्यप्रदेश में गबन के आरोप में एक बड़े अफसर पर सख्त एक्शन हुआ है। उसपर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने मामला दर्ज कर लिया है। प्रदेश के मंडला जिले की नगर परिषद निवास एवं भुआ बिछिया के गबन केस में सीएमओ सहित दो पर ईओडब्ल्यू ने मामला दर्ज किया है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) जबलपुर ने ये कार्रवाई की है।

मंडला की नगर परिषद निवास एवं नगर परिषद भुआ बिछिया में भ्रष्टाचार और शासकीय राशि के दुरुपयोग का मामला दर्ज किया है। दोनों मामलों में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) जबलपुर ने केस दर्ज किया है।

पहला मामला नगर परिषद निवास का है जहां प्रभारी सीएमओ राजेश मार्को और लेखापाल शिव कुमार झारिया पर सरकारी राशि के गबन के आरोप लगे। दोनों ने मिलकर 3 करोड़ 80 लाख रुपए की एफडी से 15 लाख 50 हजार 892 रुपए की ब्याज राशि का गबन कर लिया था।

ईओडब्ल्यू जबलपुर के अधिकारियों के अनुसार जांच में सामने आया था कि तत्कालीन प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी राजेश मार्को, दैनिक वेतनभोगी प्रभारी लेखापाल शिव कुमार झारिया, सहायक ग्रेड-3 दीपक रजक तथा शिवांशी इंडिया निधि लिमिटेड, बिंझिया मंडला के संचालक द्वारा शासकीय निधि का दुरुपयोग किया गया। मामले में केस दर्ज किया है।

भुआ बिछिया में भी सरकारी धन का दुरुपयोग

वहीं नगर परिषद भुआ बिछिया में भी सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया। यहां दुकान नीलामी से प्राप्त 1 करोड़ रुपए को एफडी बनाने के बाद ब्याज परिषद को न देकर 44 हजार 23 रुपए का गबन किया गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

02 Oct 2025 08:59 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Mandla / एमपी में गबन केस में घिरा बड़ा अफसर, ईओडब्ल्यू ने दर्ज किया मामला

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

मंडला

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

60 हजार रिश्वत लेते डीपीसी और पत्नी रंगे हाथों पकड़ाए, ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई

mandla news
मंडला

शराब पीने पर लगेगा 25000 रुपए का जुर्माना, शिकायत करने वाले को मिलेगा इनाम

mandla alcohol ban rally fines on drinking liqour mp news
मंडला

जनपद सदस्य ने स्कूल में बच्चों को छड़ी से मारा, वायरल वीडियो ने मचाया बवाल

janpad member beats children with stick mandla viral video mp news
मंडला

20 हजार की रिश्वत लेते सहायक यंत्री रंगे हाथों पकड़ाया, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

mp news
मंडला

‘4 हजार’ की रिश्वत लेते रंगे हाथों धराया ‘समिति प्रबंधक’, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

mandla news
मंडला
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.