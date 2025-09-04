‘4 हजार’ की रिश्वत लेते रंगे हाथों धराया ‘समिति प्रबंधक’, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

लोकायुक्त टीम ने पुलिस महानिदेशक लोकायुक्त योगेश देशमुख के निर्देश पर ट्रैप कार्रवाई करते हुए बिछिया चौराहा, मंडला में आरोपी समिति प्रबंधक सोहेल खान (उम्र 28 वर्ष, पिता रफीक खान) को 4000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। इस पूरे प्रकरण में सहायक समिति प्रबंधक पवन सोनी का नाम भी सामने आया है। लोकायुक्त पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन 2018) की धारा 7, 12, 13(1)(B), 13(2) के तहत मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है।