‘4 हजार’ की रिश्वत लेते रंगे हाथों धराया ‘समिति प्रबंधक’, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

MP News: मध्यप्रदेश में रिश्वतखोरी के मामले कम होने की बजाय दिनोंदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आए दिन लोकायुक्त भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों पर शिंकजा कसता है। मगर हालात जस के तस बने हुए हैं। ऐसा ही मामला मंडला जिले से सामने आया है। यहां पर लोकायुक्त ने समिति प्रबंधक को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।
दरअसल, नरेंद्र कुमार मसराम निवासी खाल्हे गिठौरी (तहसील घुघरी) ने शिकायत की थी कि उनके पिता किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी लोन खाताधारक हैं। 1 लाख का लोन स्वीकृत होने के बाद जिला सहकारी समिति मर्यादित मोहगांव के समिति प्रबंधक द्वारा शेष कागजी कार्रवाई के नाम पर 5000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी।
लोकायुक्त टीम ने पुलिस महानिदेशक लोकायुक्त योगेश देशमुख के निर्देश पर ट्रैप कार्रवाई करते हुए बिछिया चौराहा, मंडला में आरोपी समिति प्रबंधक सोहेल खान (उम्र 28 वर्ष, पिता रफीक खान) को 4000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। इस पूरे प्रकरण में सहायक समिति प्रबंधक पवन सोनी का नाम भी सामने आया है। लोकायुक्त पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन 2018) की धारा 7, 12, 13(1)(B), 13(2) के तहत मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है।