एमपी में स्कूल के अंदर रातभर बंद रही छात्रा, अगले दिन सुबह कटी पड़ी मिली ‘चोटी’

MP News: मध्यप्रदेश के मंडला जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जहां बम्हनी बंजर के शासकीय कन्या विद्यालय में गुरुवार सुबह उस वक्त हडकंप मच गया। जब एक छात्रा स्कूल में बेहोश अवस्था में मिली। छात्रा की चोटी कटी हुई थी और सिर पर गंभीर चोट के निशान थे। स्कूल स्टाफ ने उसे इलाज के लिए तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। यहां उसका इलाज जारी है।



पूरी घटना बुधवार शाम 8 अक्टूबर को स्कूल की छुट्टी के बताई जा रही है। जब परिजन छात्रा को ढूंढते हुए स्कूल पहुंचे, तो वह क्लास रूम में बेहोश मिली जिसके सिर पर भी चोट थी। मामले की सूचना मिलते ही स्टाफ ने एम्बुलेंस बुलाकर छात्रा को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने बताया कि छात्रा की हालत फिलहाल स्थिर है, लेकिन सिर की चोट गहरी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्कूल के सभी कमरों की तलाशी ली और सीसीटीवी फुटेज देखे। प्रारंभिक जांच में फुटेज में एक संदिग्ध छाया दिखाई देने की बात सामने आई है।