एमपी में स्कूल के अंदर रातभर बंद रही छात्रा, अगले दिन सुबह कटी पड़ी मिली ‘चोटी’

MP News: मध्यप्रदेश के मंडला जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जहां बम्हनी बंजर के शासकीय कन्या विद्यालय में गुरुवार सुबह उस वक्त हडकंप मच गया। जब एक छात्रा स्कूल में बेहोश अवस्था में मिली। छात्रा की चोटी कटी हुई थी और सिर पर गंभीर चोट के निशान थे। स्कूल स्टाफ ने उसे इलाज के लिए तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। यहां उसका इलाज जारी है।
पूरी घटना बुधवार शाम 8 अक्टूबर को स्कूल की छुट्टी के बताई जा रही है। जब परिजन छात्रा को ढूंढते हुए स्कूल पहुंचे, तो वह क्लास रूम में बेहोश मिली जिसके सिर पर भी चोट थी। मामले की सूचना मिलते ही स्टाफ ने एम्बुलेंस बुलाकर छात्रा को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने बताया कि छात्रा की हालत फिलहाल स्थिर है, लेकिन सिर की चोट गहरी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्कूल के सभी कमरों की तलाशी ली और सीसीटीवी फुटेज देखे। प्रारंभिक जांच में फुटेज में एक संदिग्ध छाया दिखाई देने की बात सामने आई है।
इधर, छात्रा के पिता का कहना है कि देर रात तक बेटी की तलाश की। रात में ही थाने पहुंचर पुलिस को भी सूचना दी थी। वहीं होश आने के बाद पीडि़त छात्रा ने बताया कि स्कूल की छुट्टी के बाद अपनी क्लास रूम बैग लेने जा रही थी, तभी किसी ने पीछे से बोतल मार दी। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। सहायक आयुक्त वंदना गुप्ता ने विद्यालय के प्रभारी सुशील हरदाहा और भृत्य रोहोड़ी जोगी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। छात्रा को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है।
घटना से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने गुरुवार दोपहर मुख्य मार्ग पर स्कूल के सामने चक्काजाम कर दिया। यह जाम दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक चला। परिजनों ने स्कूल के मुख्य गेट पर ताला भी जड़ दिया, जिसके बाद में प्रशासन की मौजूदगी में तोड़ा गया। इस दौरान एसडीएम सोनल सिडाम, नैनपुर एसडीओपी मनीष राज सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। परिवार ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग की है।
इस पूरे मामले पर एएसपी शिवकुमार वर्मा का कहना है कि छात्रा के बयान दर्ज किए गए हैं। छुट्टी के समय छात्रा को पीछे से किसी ने बॉटल मारा था। कुछ सहेलियों पर संदेह है जिनसे पूछताछ की जा रही है। जांच के बाद और भी तथ्य सामने आएंगे। दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।
