मंडला

NH-30 में पिकअप ने युवती को मारी टक्कर, घंटों तक लगा रहा जाम

MP News: मध्यप्रदेश के मंडला से गुजरने वाले नेशनल हाईवे-30 पर रविवार की रात एक पिकअप वाहन ने 18 वर्षीय युवती को टक्कर मार दी।

मंडला

image

Himanshu Singh

Oct 27, 2025

mandla news

MP News: मध्यप्रदेश के मंडला से गुजरने वाले नेशनल हाईवे-30 पर टिकरिया थाना के अंतर्गत नारायणगंज के चिरईडोंगरी और मंगलगंज के बीच रविवार की रात एक पिकअप वाहन ने 18 वर्षीय युवती को टक्कर मार दी। हादसे में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। दुर्घटना के बाद स्थानीय ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए और गुस्से में आकर हाईवे जाम कर दिया।

जबलपुर-मंडला मार्ग पर आवागमन पूरी तरह ठप्प रहा

रात नौ बजे तक करीब दो घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही। जिससे मंडला-जबलपुर और जबलपुर-मंडला मार्ग पर आवागमन पूरी तरह ठप्प रहा। यात्रियों को घंटों तक परेशानी का सामना करना पड़ा। घटना की जानकारी मिलते ही टिकरिया पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करते हुए जाम खुलवाया।

घायल युवती का इलाज जारी

जानकारी के मुताबिक, पिकअप वाहन क्रमांक एमपी 51 जी 1846 ग्राम मंगलगंज निवासी शर्मीला बरकड़े पिता मंगल सिंह बरकड़े 18 वर्ष को तेज रफ्तार में टक्कर मारते हुए निकल गया। हादसे में युवती को गंभीर चोटें आईं। तत्काल 108 एम्बुलेंस और पुलिस को सूचना दी गई। एम्बुलेंस पहुंचने पर घायल को मंडला जिला चिकित्सालय ले जाया गया। जहां उसका उपचार जारी है। फिलहाल युवती की हालत सामान्य बताई जा रही है।

ग्रामीणों ने स्पीड ब्रेकर की मांग की

हादसे के बाद ग्रामीणों ने नाराजगी जताते हुए चिरईडोंगरी और मंगलगंज के बीच स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग की। उनका कहना है कि इस मार्ग से गुजरने वाले छोटे-बड़े वाहन अत्यधिक तेज रफ्तार में चलते हैं, जिससे हादसों की संभावना बनी रहती है। पूर्व में भी इस मार्ग पर कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें कुछ लोगों की जान तक जा चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक प्रशासन सड़क पर स्पीड ब्रेकर नहीं बनाता, तब तक ऐसे हादसे रुकना मुश्किल है।

mp news

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

27 Oct 2025 07:02 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Mandla / NH-30 में पिकअप ने युवती को मारी टक्कर, घंटों तक लगा रहा जाम

बड़ी खबरें

मंडला

मध्य प्रदेश न्यूज़

सरकारी स्कूल की छात्राओं का शराब खरीदते वीडियो वायरल, सनसनीखेज मामले से मचा हड़कंप

Mandla news schoolgirls buying alcohol
मंडला

मेले में बर्बरता! युवक को बेरहमी से पीटने का वीडियो वायरल, लोग बने तमाशबीन

madai mela fight video viral youth beaten mandla mp news
मंडला

एमपी में स्कूल के अंदर रातभर बंद रही छात्रा, अगले दिन सुबह कटी पड़ी मिली ‘चोटी’

mp news
मंडला

टाइगर स्टेट एमपी के जंगल बने अखाड़ा, टेरिटरी के लिए एक-दूसरे की जान ले रहे TIGERs

Tiger in MP
मंडला

एमपी में गबन केस में घिरा बड़ा अफसर, ईओडब्ल्यू ने दर्ज किया मामला

EOW files case against officer in MP embezzlement case
मंडला
Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

