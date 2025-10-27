NH-30 में पिकअप ने युवती को मारी टक्कर, घंटों तक लगा रहा जाम

हादसे के बाद ग्रामीणों ने नाराजगी जताते हुए चिरईडोंगरी और मंगलगंज के बीच स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग की। उनका कहना है कि इस मार्ग से गुजरने वाले छोटे-बड़े वाहन अत्यधिक तेज रफ्तार में चलते हैं, जिससे हादसों की संभावना बनी रहती है। पूर्व में भी इस मार्ग पर कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें कुछ लोगों की जान तक जा चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक प्रशासन सड़क पर स्पीड ब्रेकर नहीं बनाता, तब तक ऐसे हादसे रुकना मुश्किल है।

