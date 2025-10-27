NH-30 में पिकअप ने युवती को मारी टक्कर, घंटों तक लगा रहा जाम

MP News: मध्यप्रदेश के मंडला से गुजरने वाले नेशनल हाईवे-30 पर टिकरिया थाना के अंतर्गत नारायणगंज के चिरईडोंगरी और मंगलगंज के बीच रविवार की रात एक पिकअप वाहन ने 18 वर्षीय युवती को टक्कर मार दी। हादसे में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। दुर्घटना के बाद स्थानीय ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए और गुस्से में आकर हाईवे जाम कर दिया।
रात नौ बजे तक करीब दो घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही। जिससे मंडला-जबलपुर और जबलपुर-मंडला मार्ग पर आवागमन पूरी तरह ठप्प रहा। यात्रियों को घंटों तक परेशानी का सामना करना पड़ा। घटना की जानकारी मिलते ही टिकरिया पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करते हुए जाम खुलवाया।
जानकारी के मुताबिक, पिकअप वाहन क्रमांक एमपी 51 जी 1846 ग्राम मंगलगंज निवासी शर्मीला बरकड़े पिता मंगल सिंह बरकड़े 18 वर्ष को तेज रफ्तार में टक्कर मारते हुए निकल गया। हादसे में युवती को गंभीर चोटें आईं। तत्काल 108 एम्बुलेंस और पुलिस को सूचना दी गई। एम्बुलेंस पहुंचने पर घायल को मंडला जिला चिकित्सालय ले जाया गया। जहां उसका उपचार जारी है। फिलहाल युवती की हालत सामान्य बताई जा रही है।
हादसे के बाद ग्रामीणों ने नाराजगी जताते हुए चिरईडोंगरी और मंगलगंज के बीच स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग की। उनका कहना है कि इस मार्ग से गुजरने वाले छोटे-बड़े वाहन अत्यधिक तेज रफ्तार में चलते हैं, जिससे हादसों की संभावना बनी रहती है। पूर्व में भी इस मार्ग पर कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें कुछ लोगों की जान तक जा चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक प्रशासन सड़क पर स्पीड ब्रेकर नहीं बनाता, तब तक ऐसे हादसे रुकना मुश्किल है।
