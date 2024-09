Breaking – एमपी में धर्मस्थल पर पथराव से बवाल, हुई आगजनी, ईद मिलादुन्नबी जुलूस के बाद भिड़े दो गुट

Allegations of stone pelting on religious place during Eid Miladunnabi procession in Mandsaur मध्यप्रदेश में एक बार फिर बवाल मच गया है

मंदसौर•Sep 16, 2024 / 03:58 pm• deepak deewan

Allegations of stone pelting on religious place during Eid Miladunnabi procession in Mandsaur

Allegations of stone pelting on religious place during Eid Miladunnabi procession in Mandsaur मध्यप्रदेश में एक बार फिर बवाल मच गया है। प्रदेश के मंदसौर में एक धर्मस्थल पर कथित पथराव के बाद दो गुट आमने सामने आ गए। धर्मस्थल पर पथराव का आरोप लगाते हुए लोगों ने रोड पर ही प्रदर्शन किया। बाइक में आग लगा दी। तनाव की स्थिति को देखते हुए शहर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

मंदसौर में ईद मिलादुन्नबी जुलूस के दौरान धार्मिक स्थल पर पथराव के आरोप लगे। दो पक्षों के लोग आमने सामने आ गए। बड़ी संख्या में एकत्रित हुए लोगों ने धरना प्रदर्शन चालू कर दिया। इस बीच बाइक में आग लगा दी गई। घटना को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। न्यूज अपडेट की जा रही है।