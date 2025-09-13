सीएम मोहन के हॉट एयर बैलून में लगी आग… कलेक्टर ने बता दी खबर की सच्चाई

CM Mohan Yadav:मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले के गांधीसागर फॉरेस्ट रिट्रीट के पास हिंगलाज रिसोर्ट में रात्री विश्राम के बाद शनिवार सुबह सीएम मोहन यादव हॉट एयर बैलून में सवार हुए, जिसके बाद हैरान करने वाली खबर सामने आई। दरअसल, हॉट एयर बैलून(Hot Air Balloon) के निचले हिस्से में आग लगने की खबर सामने आई। आग को वहां मौजूद कर्मचारियो ने बुझाया। कई मीडिया संस्थानों की वेब साइट और सोशल मीडिया पर ये भ्रामक खबर शेयर की गई। पत्रिका ने सबसे पहले इस भ्रामक खबर की सच्चाई सामने लाई। मंदसौर कलेक्टर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आग लगने की खबर का खंडन किया है।