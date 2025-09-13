Patrika LogoSwitch to English

मंदसौर

सीएम मोहन के हॉट एयर बैलून में लगी आग… कलेक्टर ने बता दी खबर की सच्चाई

MP News: मध्यप्रदेश के मंदसौर में शनिवार को सीएम मोहन यादव हॉट एयर बैलून में सवार हुए। इस दौरान हॉट एयर बैलून में आग लगने की खबर सामने आई। कई मीडिया संस्थानों की वेब साइट और सोशल मीडिया पर ये भ्रामक खबर शेयर की गई। पत्रिका ने सबसे पहले इस भ्रामक खबर की सच्चाई सामने लाई।

मंदसौर

Avantika Pandey

Sep 13, 2025

CM Mohan yadav hot air balloon catches fire
सीएम मोहन के हॉट एयर बैलून में आग लगने की खबर का खंडव (फोटो सोर्स : पत्रिका)

CM Mohan Yadav:मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले के गांधीसागर फॉरेस्ट रिट्रीट के पास हिंगलाज रिसोर्ट में रात्री विश्राम के बाद शनिवार सुबह सीएम मोहन यादव हॉट एयर बैलून में सवार हुए, जिसके बाद हैरान करने वाली खबर सामने आई। दरअसल, हॉट एयर बैलून(Hot Air Balloon) के निचले हिस्से में आग लगने की खबर सामने आई। आग को वहां मौजूद कर्मचारियो ने बुझाया। कई मीडिया संस्थानों की वेब साइट और सोशल मीडिया पर ये भ्रामक खबर शेयर की गई। पत्रिका ने सबसे पहले इस भ्रामक खबर की सच्चाई सामने लाई। मंदसौर कलेक्टर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आग लगने की खबर का खंडन किया है।

कलेक्टर ने किया खंडन

मंदसौर कलेक्टर अदिती गर्ग ने इस पूरे मामले का खंडन किया है। कलेक्टर ने सोशल मीडिया पर जानकारी शेयर करते हुए लिखा कि, कुछ माध्यमों में एयर बैलून के संबंध में भ्रामक जानकारी प्रसारित की गई है, इसके संबंध में वास्तविक स्थिति इस प्रकार है। एयर बैलून में सुरक्षा के संबंध में किसी प्रकार की कोई चूक नहीं हुई है।

भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें

Mandsaur Collector told truth of the news

कलेक्टर ने आगे लिखा कि, मुख्यमंत्री केवल एयर बैलून को देखने के लिए गए थे। हॉट एयर बैलून(Hot Air Balloon), जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, गर्म हवा का गुब्बारा होता है। इसे उड़ान भरने योग्य बनाए रखने के लिए हवा को गर्म किया जाता है, जिससे गुब्बारा ऊपर उठ सके और तैरता रहे। इस पूरी प्रक्रिया में सुरक्षा के सभी मानक पूरी तरह से पालन किए गए हैं। नागरिकों से निवेदन है कि वे असत्य और भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें।

Updated on:

13 Sept 2025 01:16 pm

Published on:

13 Sept 2025 12:03 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Mandsaur / सीएम मोहन के हॉट एयर बैलून में लगी आग… कलेक्टर ने बता दी खबर की सच्चाई

