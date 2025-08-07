एमपी में मेहसूस हुए भूकंप के झटके, लोगों में हड़कंप

Earthquake Tremors : मध्य प्रदेश की धरती पर एक बार फिर भूकंप के झटे महसूस किए गए हैं। गुरुवार सुबह 10 बजकर 07 मिनट 02 सेंकड पर सूबे के मंदसौर जिले में अलग-अलग क्षेत्रों में भूकंप आने का अहसास हुआ है। जिले के पिपलिया मंडी, कनघट्टी, मल्हारगढ़ के अमरपुरा में भूकंप के झटके मेहसूस किए जाने की पुष्टि की गई जा चुकी है। रेक्टर स्कैल पर झटकों की तीव्रता 3.9 मांपी गई है। बताया जा रहा है कि, भूकंप का हाईपोसेंटर जमीन की 10 किलोमीटर गहराई में था।
हालांकि, भूकंप के झटकों से किसी तरह के जान-माल के नुकसान की अबतक सूचना सामने नहीं आई है, लेकिन अचानक से धरती कांपने के कारण प्रभावित क्षेत्रों में हड़कंप मच गया। लोग घरों से निकलकर सड़कों और खुले इलाकों में जाकर खड़े हो गए हैं।
शुरुआती जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश से सटे राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में भूकंप के झटकों का सबसे अधिक असर देखने को मिला है। जिले के वो गांव जो प्रतापगढ़ जिले की सीमावर्ती क्षेत्रों से लगते हैं, उनमें कनघट्टी अमरपुरा और पिपलिया मंडी के समीप के गांव आते हैं। यही कारण है कि, यहां भी भूकंप के हल्के झटके महसूस हुए हैं।
मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ डिवीजन एसडीम रविंद्र परमार ने बताया कि, कनघट्टी समेत आसपास के गांव में हल्के झटके मेहसूस होने की सूचना मिली है। उन्होंने भी कहीं से किसी प्रकार के नुकसान की पुष्टि नहीं की है।