7 अगस्त 2025,

गुरुवार

मंदसौर

एमपी में मेहसूस हुए भूकंप के झटके, लोगों में हड़कंप

Earthquake Tremors : जिले के पिपलिया मंडी, कनघट्टी, मल्हारगढ़ के अमरपुरा में भूकंप के झटके मेहसूस हुए हैं। रेक्टर स्कैल पर झटकों की तीव्रता 3.9 मांपी गई है।

मंदसौर

Aug 07, 2025

एमपी में मेहसूस हुए भूकंप के झटके (Photo Source- Patrika)

Earthquake Tremors : मध्य प्रदेश की धरती पर एक बार फिर भूकंप के झटे महसूस किए गए हैं। गुरुवार सुबह 10 बजकर 07 मिनट 02 सेंकड पर सूबे के मंदसौर जिले में अलग-अलग क्षेत्रों में भूकंप आने का अहसास हुआ है। जिले के पिपलिया मंडी, कनघट्टी, मल्हारगढ़ के अमरपुरा में भूकंप के झटके मेहसूस किए जाने की पुष्टि की गई जा चुकी है। रेक्टर स्कैल पर झटकों की तीव्रता 3.9 मांपी गई है। बताया जा रहा है कि, भूकंप का हाईपोसेंटर जमीन की 10 किलोमीटर गहराई में था।

हालांकि, भूकंप के झटकों से किसी तरह के जान-माल के नुकसान की अबतक सूचना सामने नहीं आई है, लेकिन अचानक से धरती कांपने के कारण प्रभावित क्षेत्रों में हड़कंप मच गया। लोग घरों से निकलकर सड़कों और खुले इलाकों में जाकर खड़े हो गए हैं।

ये भी पढ़ें

अब पुलिस बुलाने के लिए 100 नहीं डायल करना होगा 112, बेड़े में शामिल हुए बेहद हाईटेक वाहन
भोपाल
MP Police Dial-112

राजस्थान के प्रतापगढ़ में सबसे अधिक प्रभाव

शुरुआती जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश से सटे राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में भूकंप के झटकों का सबसे अधिक असर देखने को मिला है। जिले के वो गांव जो प्रतापगढ़ जिले की सीमावर्ती क्षेत्रों से लगते हैं, उनमें कनघट्टी अमरपुरा और पिपलिया मंडी के समीप के गांव आते हैं। यही कारण है कि, यहां भी भूकंप के हल्के झटके महसूस हुए हैं।

हालात सामान्य

मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ डिवीजन एसडीम रविंद्र परमार ने बताया कि, कनघट्टी समेत आसपास के गांव में हल्के झटके मेहसूस होने की सूचना मिली है। उन्होंने भी कहीं से किसी प्रकार के नुकसान की पुष्टि नहीं की है।

07 Aug 2025 12:12 pm

07 Aug 2025 11:39 am

