एमपी में मेहसूस हुए भूकंप के झटके, लोगों में हड़कंप

Earthquake Tremors : मध्य प्रदेश की धरती पर एक बार फिर भूकंप के झटे महसूस किए गए हैं। गुरुवार सुबह 10 बजकर 07 मिनट 02 सेंकड पर सूबे के मंदसौर जिले में अलग-अलग क्षेत्रों में भूकंप आने का अहसास हुआ है। जिले के पिपलिया मंडी, कनघट्टी, मल्हारगढ़ के अमरपुरा में भूकंप के झटके मेहसूस किए जाने की पुष्टि की गई जा चुकी है। रेक्टर स्कैल पर झटकों की तीव्रता 3.9 मांपी गई है। बताया जा रहा है कि, भूकंप का हाईपोसेंटर जमीन की 10 किलोमीटर गहराई में था।