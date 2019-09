भयानक बारिश से हालात खराब, मंदसौर के कई इलाके डूबे, सड़कों पर है सैलाब, गांवों में घुसा पानी

मंदसौर/ ऐसे तो पूरे मध्यप्रदेश में भयानक बारिश की वजह से हालात बिगड़े हुए हैं। मंदसौर में स्थिति कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है। भारी बारिश की वजह से शहर के कई हिस्से डूब गए हैं। सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ सैलाब ही हैं। शिवना नदी भी उफान पर है। इस वजह से पशुपतिनाथ मंदिर डूब गया है। जिले के अन्य हिस्सों में कई गांव भी खाली करवाए गए हैं।

दरअसल, पिछले कई दिनों से जिले में भारी बारिश जारी है। औसत बारिश के मामले में 35 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। तेज बारिश के कारण गांधीसागर बांध के 16 गेट खोल दिए गए हैं। वहीं रेतम बैराज के 15 और गाडगिल सागर बांध के 8 गेट खोले गए हैं। इस वजह से कई इलाकों में हालात और बिगड़ गए हैं। कई कॉलोनियों में पानी घुस गया है। इसके साथ ही कई जगहों से संपर्क टूट गया है।

मल्हारगढ़ में पानी घुसा

सबसे खराब स्थिति मंदसौर के मल्हारगढ़ की है जहां पानी घुस गया है। पानी का बहाव इतना तेज है कि लोगों घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। सड़क पर सिर्फ सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। लोग घर की छतों या फिर दूसरी मंजिल पर टिके हैं। वहीं, शनिवार को मुस्लिम समाज के लोगों ने पानी में उतरकर ही प्रार्थना किया। शनिवार के दिन भयानक बारिश की वजह से स्कूल-कॉलेज भी बंद रहे।

Madhya Pradesh: Several low-lying areas submerged in Mandsaur, after heavy rainfall in the area. pic.twitter.com/IVvnQcCKrN