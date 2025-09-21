BJP के कार्यक्रम में दिखा फरार तस्कर, नेताओं के साथ खिंचवाई फोटो, वीडियो भी वायरल

इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पोस्ट करते हुए लिखा कि अपने आदर्श ग्राम के तस्करी के आरोपी को खुला संरक्षण देते सांसद सुधीर गुप्ता। भाजपा राज में माफिया और तस्कर बेखौफ और सत्ता से संरक्षित है। इसका जीता जागता उदाहरण मंदसौर जिले के बालागुढ़ा की यह तस्वीर है। डोडाचूरा तस्करी के आरोपी को खुलेआम साथ लेकर घूम रहे सांसद और जिला पंचायत अध्यक्ष पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। जनप्रतिनिधियों की सरपरस्ती में पुलिस माफियाओं पर लगाम लगा पाने में बेबस है। वही जब गत दिवस वीडियो वायरल हुआ तो भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश दीक्षित ने सोशल मीडिया से पोस्ट हटा दी तो जिला पंचायत अध्यक्ष दुर्गा पाटीदार ने पोस्ट में किए फोटो को एडिट किया। (mp news)