वन विभाग रिश्वत कांड: ड्राइवर ने खोली अफसरों की पोल, कहा- मैंने रेंजर को दिए पैसे

शनिवार को वन अमले में दिनभर रिश्वत कांड चर्चा में रहा है। बताया जा रहा है कि डीएफओ अर्चना पटेल, मामले से रेंजर चंदर सिंह भिलाला, उपवन क्षेत्रपाल हरजीत साहू, वन रक्षक संतोष साहू, वीरेन्द्र भाटी को दूर रखकर वन रक्षक संजय शर्मा को निलंबित करने की तैयारी कर रही है। जांच की जाए तो इस मामले में रेंजर, डिप्टी रेंजर और तीन वन रक्षक के साथ ड्राइवर सभी दोषी है, सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मामले को दबाने डीएफओ पटेल और रेंजर चंदर सिंह मीडिया से भी दूरी बनाए हुए है, शनिवार को इनका पक्ष जानने इनके सरकारी और निजी नंबर पर कई कॉल किए, लेकिन रिसीव नहीं किया। (MP News)