जनपद सदस्य ने स्कूल में बच्चों को छड़ी से मारा, वायरल वीडियो ने मचाया बवाल

janpad member beats children with stick:मंडला के हाई स्कूल डोंगरमंडला में जनपद सदस्य मुकेश मार्को बच्चों को शिक्षण कार्य कराने के साथ उन्हें दंडित भी किया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल (Viral Video) होने के बाद शिक्षा विभाग और स्थानीय लोगों के बीच विवाद बढ़ गया है। वायरल वीडियो में स्पष्ट नजर आ रहा है कि जनपद सदस्य मुकेश मार्को (janpad member mukesh marko) एक कक्षा में उपस्थित सभी छात्र, छात्राओं को एक-एक कर एक लकड़ी की छड़ी से मारते हुए नजर आ रहे है।