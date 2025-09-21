Patrika LogoSwitch to English

मंदसौर

गरबा प्रैक्टिस के बीच अपहरण से फैली सनसनी, युवती को घसीटते हुए ले गए 5-7 लोग, सामने आया CCTV

Kidnapping During Garba Practice : भावसार धर्मशाला में जारी गरबा प्रैक्टिस के बीच युवती का अपहरण हो गया। 5-7 लोग महिला को घसीटते हुए ले गए। अपहरण की लाइव तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गईं। फिलहाल, पुलिस ने मामले में चौंकाने वाला खुलासा किया है।

मंदसौर

Faiz Mubarak

Sep 21, 2025

Kidnapping During Garba Practice
गरबा प्रैक्टिस के बीच अपहरण (Photo Source- CCTV Sreenshot)

Kidnapping During Garba Practice : मध्य प्रदेश के मंदसौर शहर में बीती रात गरबा प्रैक्टिस के दौरान एक युवती के अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि, ये घटना खानपुरा इलाके में स्थित भावसार धर्मशाला में उस समय घटी, जब शहर की युवतियां और महिलाएं गरबा प्रेक्टिसकर रही थीं। इसी बीच अचानक धर्मशाला परिसर में चीख पुरार गूंजने लगी और जबतक वहां मौजूद अन्य महिलाएं कुछ समझ सकीं तबतक 5 से 7 लोग एक युवती को घसीटते हुए अपने साथ ले गए। घटना के बाद धर्मशाला समेत पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल, पुलिस ने देर रात मामले में चौंकाने वाला खुलासा करते हुए अपहरण होने वाली युवती के साथ सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

धर्मशाला में प्रेक्टिस कर रही अन्य महिलाओं की मानें तो गरबा प्रैक्टिस के दौरान 5 से 7 लोग अचानक ही पंडाल में घुसे और चंदा नाम की महिला को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की जिद करने लगे। महिला ने इसका विरोध किया तो अपहरणकर्ता उसे हाथों के बल घसीटते हुए अपने साथ ले गए। इस दौरान मौके पर मौजूद महिलाओं ने आरोप लगाया कि, उन्होंने बीच बचाओ का प्रयास किया तो आरोपियों ने उनके साथ भी धक्का-मुक्की और मारपीट की। फिलहाल, पूरा घटनाक्रम धर्मशाला समेत इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया, जिसके आदार पर पुलिस ने आरोपियों को दबोचकर मामले में चौंकाने वाला खुलासा किया है।

अपहरण का CCTV आया सामने

इधर, घटना की जानकारी लगते ही एक्टिव हुई पुलिस ने तत्काल ही इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए उनके आधार पर किडनैपर्स की तस्दीक की। यही नहीं देर रात ही मामले में चौकाने वाला खुलासा करते हुए अपह्रत महिला को दस्तयाबू कर एक महिला समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

ससुराल और मायके वालों ने मिलकर किया अपहरण

मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि, युवती को किसी ओर ने नहीं, बल्कि उसके ससुराल और मायके पक्ष के लोगों ने एक साथ मिलकर किडनैप किया था। इसके पीछे चौंकाने वाला कारण बताते हुए पुलिस ने कहा कि, युवती की पहले ही एक शादी हो चुकी है, बावजूद इसके वो अपने पति को छोड़कर मंदसौर में किसी अन्य शख्स के साथ रह रही है। इसी के चलते उसे उसके मायके और ससुराल पक्ष के लोग ही पकड़कर अपने साथ ले गए थे।

सभी पक्षों से पूछताछ में जुटी पुलिस

फिलहाल, पुलिस ने पुलिस ने देर रात ही युवती को दस्तयाब कर लिया था। साथ ही, मामले में एक महिला के साथ साथ 7 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल, कोतवाली थाना पुलिस सभी पक्षों से पूछताछ कर अपहरण के मामले में आए गंभीर मोड़ के मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है।

Published on:

21 Sept 2025 12:18 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Mandsaur / गरबा प्रैक्टिस के बीच अपहरण से फैली सनसनी, युवती को घसीटते हुए ले गए 5-7 लोग, सामने आया CCTV

