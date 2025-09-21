गरबा प्रैक्टिस के बीच अपहरण से फैली सनसनी, युवती को घसीटते हुए ले गए 5-7 लोग, सामने आया CCTV

Kidnapping During Garba Practice : मध्य प्रदेश के मंदसौर शहर में बीती रात गरबा प्रैक्टिस के दौरान एक युवती के अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि, ये घटना खानपुरा इलाके में स्थित भावसार धर्मशाला में उस समय घटी, जब शहर की युवतियां और महिलाएं गरबा प्रेक्टिसकर रही थीं। इसी बीच अचानक धर्मशाला परिसर में चीख पुरार गूंजने लगी और जबतक वहां मौजूद अन्य महिलाएं कुछ समझ सकीं तबतक 5 से 7 लोग एक युवती को घसीटते हुए अपने साथ ले गए। घटना के बाद धर्मशाला समेत पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल, पुलिस ने देर रात मामले में चौंकाने वाला खुलासा करते हुए अपहरण होने वाली युवती के साथ सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।