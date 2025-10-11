बन गया नया मास्टर प्लान….एमपी के इस शहर की बदल जाएगी सूरत, नोटिफिकेशन जारी

वर्ष 2001-02 में मास्टर प्लान लागू हुआ था। जो 2012 में पूरा हो गया था। इसके बाद कई बार प्लान बने लेकिन लागू होने से पहले निरस्त हो गए। सितंबर-2024 में निरस्त के बाद 2041 के मान से मास्टर प्लान बनाया गया। 13 साल बाद अब फिर से मास्टर प्लान की प्रक्रिया गजट नोटिफिकेशन (notification issued) तक पहुंची है। पत्रिका ने मास्टर प्लान को लेकर 5 मई-2025 व 29 अगस्त-205 को खबर प्रमुखता से प्रकाशित की थी। इसके बाद कई दिनों से ठंडे बस्ते से प्रक्रिया आगे बढ़ी और अब प्रकाशन की स्थिति तक मास्टर प्लान पहुंचा है। (mp news)