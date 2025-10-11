मौत की कगार पर MP की जीवनदायनी नदी, 50 से घटकर 10 मीटर रह गई चौड़ाई

नदी की यह दुर्दशा पिछले 20 साल में हुई है। वर्ष 2005 तक नदी का स्वरूप निखरा हुआ था, पर्याप्त पानी और स्वच्छता थी। नदी के किनारों पर अतिक्रमण भी नहीं था, जिससे निस्तार का पानी उपलब्ध होता रहता था। मवेशियों को भी पानी मिल जाता था, गंदे नाले नहीं जुड़े होने से लोग बरसात के बाद भी पानी का उपयोग नहाने एवं अन्य निस्तार के कार्यों में करते थे। लेकिन अब गंदगी के कारण उपयोग नहीं हो पाता है। गर्मियों में पानी सूखने से नदी की तलहटी खेल का मैदान बन जाती है। (mp news)