मंदसौर

मंदसौर में टीआई-एसआई के साथ थाने के दो आरक्षक भी सस्पेंड, जल्द सामने आएगा सच

mp news: प्राथमिक रूप से टीआई व अन्य पुलिसकर्मियों की लापरवाही सामने आने के बाद एसपी ने लिया एक्शन...।

less than 1 minute read

मंदसौर

image

Shailendra Sharma

Oct 17, 2025

mandsaur

TI Dharmendra Shivhare (source- social media)

mp news: मध्यप्रदेश में इन दिनों खाकी पर दाग लगने की खबरें सामने आ रही हैं। सिवनी में हवाला की रकम की बंदरबांट का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है कि अब मंदसौर से डोडाचूरी की तस्करी के मामले में लापरवाही बरतने पर एक ही थाने के टीआई, सब इंस्पेक्टर और 2 आरक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया है। डूडा चूरा मामले में प्राथमिक रूप से लापरवाही सामने आने के बाद एसपी विनोद मीना ने ये एक्शन लिया है और निलंबित किए गए पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच के भी आदेश दिए हैं।

टीआई, सब इंस्पेक्टर के साथ 2 आरक्षक भी सस्पेंड

मंदसौर जिले के शामगढ़ थाने के टीआई धर्मेन्द्र शिवहरे, सब इंस्पेक्टर अविनाश सोनी, हेड कॉन्स्टेबल दिलीप बघेल और कॉन्स्टेबल मनीष को एक साथ निलंबित कर दिया गया है। इन सभी पुलिसकर्मियों पर डोडाचूरा के मामले में प्राथमिक रूप में लापरवाही बरतने और भूमिका संदिग्ध पाए जाने पर एक्शन लिया गया है और एसपी विनोद मीना ने सभी को सस्पेंड कर दिया है इतना ही नहीं मामले की जांच के आदेश भी दिए हैं। जांच में सारा सच सामने आ जाएगा।

दो मामलों में मिली शिकायत

जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक विनोद मीना को दो एनडीपीएस के मामले की शिकायत प्राप्त हुई थी। दोनों ही मामलों में चारों की भूमिका संदिग्ध सामने आई थी। इसके बाद इनकी प्राथमिक जांच करवाई गई। जिसमें सामने आया कि थाना प्रभारी धर्मेंद्र शिवहरे, उपनिरीक्षक अविनाश सोनी, प्रधान आरक्षक दिलीप बघेल और आरक्षक मनीष ने लापरवाही की है। जिसके बाद पुलिस अधीक्षक विनोद मीना ने शुक्रवार शाम को चारों को निलंबित कर दिया है। शामगढ़ थाने की जिम्मेदारी उपनिरीक्षक अभिषेक बौरासी को दी गई है।

Published on:

17 Oct 2025 09:10 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Mandsaur / मंदसौर में टीआई-एसआई के साथ थाने के दो आरक्षक भी सस्पेंड, जल्द सामने आएगा सच

मंदसौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

