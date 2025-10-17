मंदसौर में टीआई-एसआई के साथ थाने के दो आरक्षक भी सस्पेंड, जल्द सामने आएगा सच

mp news: मध्यप्रदेश में इन दिनों खाकी पर दाग लगने की खबरें सामने आ रही हैं। सिवनी में हवाला की रकम की बंदरबांट का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है कि अब मंदसौर से डोडाचूरी की तस्करी के मामले में लापरवाही बरतने पर एक ही थाने के टीआई, सब इंस्पेक्टर और 2 आरक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया है। डूडा चूरा मामले में प्राथमिक रूप से लापरवाही सामने आने के बाद एसपी विनोद मीना ने ये एक्शन लिया है और निलंबित किए गए पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच के भी आदेश दिए हैं।