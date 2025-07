पुलिस के भी उड़ गए होश जब डायल-100 से निकलकर बाहर आया 12 फीट लंबा अजगर

Python Came Out From Dial-100 :मध्य प्रदेश के मंदसौर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां रात्रि गश्त कर रही पुलिस के डायल-100 वाहन में एक विशाल अजगर घुसा बैठा था। जब वाहन में अजगर होने का आभास हुआ तो अंदर बैठे पुलिसकर्मियों के साथ-साथ चालक के भी होश उड़ गए। हालांकि गनीमत ये रही कि, गाड़ी रुकने पर अजगर बिना किसी को नुसान पहुंचाए वाहन से निकलकर सड़क पर उतरा और जंगल में चला गया।