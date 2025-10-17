14 महीने में तैयार होगा सिंहस्थ पथ, पशुपतिनाथ मंदिर तक होगी सीधी कनेक्टिविटी

सिंहस्थ में उज्जैन आने वाले राजस्थान, महाराष्ट्र व गुजरात सहित अन्य प्रदेशों के हजारों श्रद्धालु भी मंदसौर अष्टमुखी पशुपतिनाथ महादेव के दर्शन करने आते है। ऐसे में अब पशुपतिनाथ महादेव के दर्शन करने पहुंचने वाले भक्तों को मंदिर तक पहुंचने के लिए चारों तरफ से सुगम रास्ते मिलेंगे। बायपास से आने वाले नालछा माता मंदिर फोरलेन के से सीधे मंदिर तक पहुंचा जा सकेगा। महू-नीमच मार्ग पुलिस पेट्रोल पंप से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आंबेडकर चौराहे से पशुपतिनाथ मंदिर छोटी पुलिया तक मार्ग चौड़ीकरण होगा। शिवना पथ का भी नवंबर माह में काम शुरु हो जाएगा।