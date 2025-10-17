मुस्लिमों ने मंदिर में की पूजा, प्रेमानंद महाराज के अच्छे स्वास्थ्य के लिए मांगी दुआ

emanand Maharaj Health muslims prayed in temple (फोटो- Patrika.com)
Premanand Maharaj Health:उमरिया में सद्भाव और प्रेम का संगम देखने को मिला। हिंदू मुस्लिम एकता मंच के सदस्यों ने पहले करबला उमरिया पहुंचकर प्रेमानंद महाराज के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए दुआ मांगी। उसके बाद ज्वालामुखी माता मंदिर में जाकर मां ज्वालामुखी में अगरबत्ती और आरती कर महाराज के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की। (mp news)
यह नज़ारा एक भारत, श्रेष्ठ भारत की झलक पेश कर रहा था। हिंदू मुस्लिम एकता मंच के संस्थापक मो. असलम शेर ने कहा, जब हमने सुना कि प्रेमानंद महाराज अस्वस्थ हैं, तो हमारे दिल से सिर्फ एक ही आवाज़ आई कि चलो दुआ करें, चलो प्रार्थना करें। जब दिल साफ हो, नीयत नेक हो, तो खुदा और भगवान दोनों सुनते हैं। आज हम करबला की ज़मीन पर सिर झुकाकर दुआ मांगते हैं और मंदिर में मां ज्वालामुखी के सामने हाथ जोड़ते हैं। यही तो सच्चा भारत है, यही तो हमारी पहचान है।
हिंदू मुस्लिम एकता मंच के संयोजक राजेंद्र कोल ने कहा कि आज का यह आयोजन केवल दुआ या पूजा का कार्यकम नहीं, बल्कि एकता और मानवता की तस्वीर है। प्रेमानंद महाराज जैसे संत, जो हमेशा प्रेम और सत्य का संदेश देते हैं, उनके लिए हमारी यह दुआ कोई धर्म से जुड़ी रस्म नहीं है, बल्कि यह उन मूल्यों के प्रति हमारी निष्ठा है, जो हमें जोड़ते हैं।
बड़ी खबरेंView All
उमरिया
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग