मुस्लिमों ने मंदिर में की पूजा, प्रेमानंद महाराज के अच्छे स्वास्थ्य के लिए मांगी दुआ

यह नज़ारा एक भारत, श्रेष्ठ भारत की झलक पेश कर रहा था। हिंदू मुस्लिम एकता मंच के संस्थापक मो. असलम शेर ने कहा, जब हमने सुना कि प्रेमानंद महाराज अस्वस्थ हैं, तो हमारे दिल से सिर्फ एक ही आवाज़ आई कि चलो दुआ करें, चलो प्रार्थना करें। जब दिल साफ हो, नीयत नेक हो, तो खुदा और भगवान दोनों सुनते हैं। आज हम करबला की ज़मीन पर सिर झुकाकर दुआ मांगते हैं और मंदिर में मां ज्वालामुखी के सामने हाथ जोड़ते हैं। यही तो सच्चा भारत है, यही तो हमारी पहचान है।