शराब पीकर रौब झाड़ते 2 रिश्वतखोर पटवारियों का वीडियो वायरल, किसानों से वसूले हजारों

वीडियो के वायरल होते ही मझगवां एसडीएम ने तत्काल जांच कर कार्रवाई की। जारी निलंबन आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि दोनों पटवारियों के विरुद्ध पूर्व में भी कार्यालयीन समय में शराब सेवन की शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इसके अलावा बिना सूचना के समीक्षा बैठकों से लगातार अनुपस्थित रहने, मोबाइल बंद रखने पर तहसीलदार मझगवां ‌द्वारा भी दंडात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। लिहाजा एसडीएम ने दोनों को निलंबित कर उनके मुख्यालय तहसील कार्यालय मझगवां की कानूनगो शाखा में नियत किया है।