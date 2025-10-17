शराब पीकर रौब झाड़ते 2 रिश्वतखोर पटवारियों का वीडियो वायरल, किसानों से वसूले हजारों

patwari drinking liqour video viral bribery sdm action (फोटो- सोशल मीडिया)
patwari drinking liqour video viral: किसानों से पैसे मांगने और हल्का मुख्यालय में दो पटवारियों का शराब पीने का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की। सतना के मझगवां के एसडीएम महिपाल सिंह गुर्जर ने झखौरा के पटवारी समयलाल कोल और सेलौरा के पटवारी अनिल रावत को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। दोनों पर किसानों से फसल गिरदावरी के नाम पर रिश्वत लेने और कार्यस्थल पर शराब सेवन करने के आरोप लगे थे। (MP News)
बिरसिंहपुर तहसील के ग्राम सेलौरा निवासी किसान जीतेंद्र पांडे ने आरोप लगाया था कि फसल गिरदावरी के लिए हल्का पटवारी ने उससे 22 हजार रुपए वसूले थे, जिसमें 15 हजार नकद और 7 हजार रुपए ऑनलाइन माध्यम से लिए थे। इसके बावजूद गिरदावरी नहीं की गई। किसान पटवारी से अपनी रकम वापस मांग रहा था। हाल ही में उसे पता चला कि पटवारी हल्के में आए हैं तो वह उनकी तलाश में सेलौरा पहुंचा।
जहां उसे पता चला कि पटवारी अनिल रावह झखौरा पटवारी समयलाल कोल के साथ बिरसिंहपुर स्टॉप डैम की ओर गए हैं। वहां पहुंचने पर उसने दोनों को शराब पीते हुए देखा। उस दौरान किसान ने उनका वीडियो बना लिया जिसमें दोनों पटवारी शराब के नशे में नजर आ रहे थे। हालांकि यहां समझाइश पर मामला शांत हो गया। लेकिन जब पैसे नहीं मिले तो जीतेन्द्र ने सोशल मीडिया में वीडियो वायरल कर दिया।
वीडियो के वायरल होते ही मझगवां एसडीएम ने तत्काल जांच कर कार्रवाई की। जारी निलंबन आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि दोनों पटवारियों के विरुद्ध पूर्व में भी कार्यालयीन समय में शराब सेवन की शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इसके अलावा बिना सूचना के समीक्षा बैठकों से लगातार अनुपस्थित रहने, मोबाइल बंद रखने पर तहसीलदार मझगवां द्वारा भी दंडात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। लिहाजा एसडीएम ने दोनों को निलंबित कर उनके मुख्यालय तहसील कार्यालय मझगवां की कानूनगो शाखा में नियत किया है।
