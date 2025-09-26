किसानों ने BJP नेताओं के सामने बजाया ढोल, सोयाबीन फसल खराब होने को लेकर जताई नाराजगी

दोनों बूथ अध्यक्षों के सामने प्रदर्शन करने का कारण यह है कि गांव में कोई भी चुनाव हो भाजपा के पक्ष में लोगों से वोट के लिए दोनों बूथ अध्यक्ष गुहार लगाते हैं। ऐसे में किसानों ने सोयाबीन में 100 प्रतिशत नुकसान का मुआवजा और बीमा देने की मांग की। किसानों ने बूथ अध्यक्षों को कहा कि आप सरकार में बैठे बड़े नेता के पास हमारी फ़सल में हुए नुकसान का जल्द मुआवजा दिलाने की मांग रखो। ताकि हम दीपावली अच्छे से मना सके। हमारे बच्चों को एहसास नहीं हो कि दीपावली मनाने के पैसे नहीं है। सरकार जल्द मुआवजा दे। इस मौके पर बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। (MP News)