Amazon Great Freedom Festival Sale 2021: टॉप स्मार्टफोन्स पर आकर्षक ऑफर्स

नई दिल्ली। अमेज़न (Amazon) भारत में सबसे बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स में से एक हैं। हर साल की ही तरह इस साल भी अमेज़न अपनी Great Freedom Festival सेल ला रहा हैं, जो 5 अगस्त से शुरू हो गई है। यह सेल 9 अगस्त तक पांच दिन चलेगी। इस सेल में अमेज़न ग्राहकों को लुभाने के लिए टॉप स्मार्टफोन्स और अन्य मोबाइल फोन्स पर भी 40% तक डिस्काउंट दे रहा है। इसमे लेटेस्ट और बड़े ब्रांड्स के सभी स्मार्टफोन्स पर आकर्षक ऑफर्स होने की वजह से ग्राहकों में इस सेल और अमेज़न पर मिलने वाले टॉप स्मार्टफोन्स के लिए ज़बरदस्त उत्साह बना हुआ है।

Welcome more happiness with big savings during the #AmazonGreatFreedomFestival, starting from 5th - 9th August. Enjoy great deals with up to 40% off on latest smartphones!



Know more: https://t.co/CmFapfcC9K#BigSavingsMoreHappiness pic.twitter.com/kYTKVX1FBP