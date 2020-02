Budget 2020 : शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 169 अंक फिसला, निफ्टी 11913 अंकों पर

नई दिल्ली। बजट से करीब पैने दो घंटे पहले शेयर बाजार में दबाव में आ गया है। बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। बैंकिंग सेक्टर धराशाई है और आईटी और मेटल सेक्टर में भी गिरावट देखने को मिल रही है। ऑयल सेक्टर में हल्की हरियाली देखने को मिल रही है। मझौली और छोटी कंपनियों में भी दबाव देखने को मिल रहा है। खास बात तो ये है कि बजट की वजह से बाजार शनिवार के दिन खुला है और बाजार में मायूसी दिख रही है। टाटा स्टील और पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है।

बाजार में गिरावट

अवकाश के दिन शेयर बाजार खुला। वजह है बजट। उसके बाद भी बाजार निराशा में डूबा हुआ है। बजट आर्थिक मंदी के बीच पेश हो रहा है। ऐसे में बांबे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 169.16 अंकों की गिरावट के साथ 40554.33 अंकों पर कारोबार कर रहा है। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सूचकांक निफ्टी 50 49.60 अंकों की गिरावट के साथ 11912.50 अंकों पर कारोबार कर रहा है। बीएसई स्मॉल कैप में 22.70 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं बीएसई मिड कैप 1.26 अंकों की गिरावट के साथ सपाट स्तर पर दिखाई दे रहा है। विदेशी निवेशकों का इंडेक्स सीएनएक्स मिडकैप 51.20 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा हैै।

Sensex at 40,576, down by 140 points ; Nifty at 11,910, down by 126.50 points pic.twitter.com/Jtqngp1GPD