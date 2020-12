महंगा हो गया LPG Cylinder, जानें नई कीमत

नई दिल्ली: देशभर में बिना सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है। पिछले 5 महीनें में पहली बार ऐसा हुआ है जब गैर-सब्सिडी वाले एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। ये बढ़ोत्तरी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) की तरफ से की गई है।

दाम बढ़ने के बाद एब 14.2 किलोग्राम गैर-सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर दिल्ली में कीमत 644 रुपये हो गए हैं। मुंबई में गैस की कीमत 644 रुपये, चेन्नई में, एलपीजी सिलेंडर की कीमत 660 रुपये और कोलकाता में 670.50 रुपये हो गई है।

LPG Gas Subsidy: 2 मिनट में घर बैठे पता करें आपके खाते में सब्सिडी के पैसे आ रहे हैं या नहीं

क्यों बढ़े दाम

दाम बढ़ने को लेकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का कहना है कि एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत राज्य द्वारा संचालित तेल कंपनियों द्वारा निर्धारित की जाती है और मासिक आधार पर संशोधित की जाती है। कंपनी ने आगे कहा कि इससे पहले जुलाई में रेट बदले गए थे लेकिन कोरोना की वजह से राज्य की तेल कंपनियां लगातार दबाव में हैं, क्योंकि दिसंबर में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में संशोधन किया गया है। इतना ही नहीं सरकार ने भी कोरोना के चलते घरेलू रसोई गैस पर सब्सिडी प्रदान करने की आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया था।

According to the Indian Oil Corporation, the price of non-subsidised LPG for December is Rs 644 per cylinder (14.2 kilograms) in Delhi, Rs 670.50 in Kolkata, Rs 644 in Mumbai and Rs 660 in Chennai pic.twitter.com/CdVmOVSqSn