Gold Rate Down : बाजार खुलते ही सोने के दाम में भारी गिरावट, जानिए कितना हुआ सस्ता

नई दिल्ली। एक दिन की तेजी के बाद सोने और चांदी की कीमत ( Gold And Silver Price ) में आज कमजोरी देखने को मिल रही है। सोना और चांदी सस्ता ( Gold And Silver Price Down ) होने का मतलब आम लोगों के लिए काफी राहत की बात है। जानकारों की मानेें तो आने वाले दिनों में सोना और चांदी के दाम में और गिरावट देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि अगस्त से अभी तक सोने की कीमत में 5500 रुपए से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल चुकी है। जबकि चांदी 18,000 रुपए तक सस्ती हो चुकी है। आने वाली दीपावली की खरीदारी को देखते हुए सोना और चांदी का सस्ता होगा आम लोगों के लिए काफी अच्छी खबर है। आइए आपको भी बताते हैं कि देश के वायदा बाजार में सोना और चांदी की कीमत में किस स्तर पर कारोबार कर रही है।

यह भी पढ़ेंः- Iphone 12 ने बनाया नया रिकॉर्ड, हर सेकंड 23 फोन की हुई Pre-Booking

सोने की कीमत में गिरावट

आज सोना वायदा बाजार में सस्ता होता हुआ दिखाई दे रहा है। मौजूदा समय में 9 बजकर 30 मिनट में सोने की कीमत 154 रुपए की गिरावट के साथ 50,533 रुपए हो गई है। जिसके और सस्ता होने की संभावना है। जबकि आज सोना सुबह 9 बजे 50,600 रुपए प्रति दस ग्राम पर खुला था। जबकि 50,525 रुपए के दिन के न्यूनतम स्तर पर भी गया। आपको बता दें कि सोमवार रात 11 बजकर 30 मिनट पर सोने की कीमत 50687 रुपए प्रति दस ग्राम थी। तब वायदा बाजार बंद हो जाता है।

यह भी पढ़ेंः- दीपावली से पहले देश के डेढ़ करोड़ किसानों को दिया बड़ा तोहफा, 1.35 लाख करोड़ रुपए जारी

62 हजार रुपए से नीचे आई चांदी

वहीं दूसरी ओर चांदी की कीमत में भी गिरावट देखने को मिल रही है। जिसकी वजह से चांदी की कीमत 62 हजार रुपए प्रति किलोग्राम से नीचे आ गई है। मौजूदा समय यानी 9 बजकर 30 मिनट पर चांदी के दाम 134 रुपए की कमजोरी के साथ 61,961 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है। जबकि आज सुबह 9 बजे चांदी मामूली गिरावट के साथ 62,050 रुपए प्रति किलोग्राम पर खुली थी और 61,792 रुपए प्रति किलोग्राम के दिन निचले स्तर पर भी गई। आपको बता दें कि सोमवार को बाजार बंद होने के बाद चांदी की कीमत 62,095 रुपए प्रति किलोग्राम थी।