Gold Price Today: 13 अप्रैल 2021 को गाजियाबाद में सोने की दर, 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की कीमत

Gold Rate in Ghaziabad Today (13 April 2021) नोएडा में 22 Carat Gold और 24 Carat Gold Price प्राप्त करें और पिछले 10 दिनों के सोने के मूल्य रुपए प्रति 10 ग्राम के आधार पर भी जानें

Gold Rate in Ghaziabad। देश की राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद में सोने के भाव में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। 22 कैरेट सोने का भाव 45,300 रुपए के पार हो गया है। वहीं बात 24 कैसे सोने की करें तो वो भी 47,570 रुपए प्रति दस ग्राम पर आ गया है। जानकारों की मानें तो आने वाले दिनों में गाजियाबाद में सोने के भाव ( Gold Rate in Ghaziabad Today ) में और भी ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि इंटरनेशनल मार्केट में सोने के भाव में तेजी आई है। जिसका असर राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद में देखने को मिल रहा है।

Gold Rate in Ghaziabad में 22 कैरेट (22 Carat Gold Rate) सोने का भाव 45,300 रुपए प्रति दस ग्राम पर आ गए हैं। विदेशी बाजारों में सोने की कीमत में तेजी कारण गाजियाबाद के सर्राफा बाजार में सोने की कीमत में तेजी महौल बन गया है। के अनुसार आज गाजियाबाद में 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 45,300 रुपए प्रति 10 ग्राम रहीं, वहीं 24 कैरेट सोने के 10 ग्राम की कीमत 47,570 रुपए देखने को मिल रही है। जानकारों की मानें तो सोने के भाव में तेजी की मुख्य मांग में तेजी है। धीरे-धीरे डिमांड बढ़ रही है। जिसका असर देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में और ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है।

Today (13 April 2021) 24 Carat Gold Price Per Gram in Ghaziabad (INR)

Gram 24 Carat Gold Price 1 Gram 4,757 8 Gram 38,056 10 Gram 47,570 100 Gram 4,75,700

Today (13 April 2021) 22 Carat Gold Price Per Gram in Ghaziabad (INR)

Gram 22 Carat Gold Price 1 Gram 4,530 8 Gram 36,240 10 Gram 45,300 100 Gram 4,53,000

24 Carat Gold Rate (INR) in Ghaziabad in last 10 day

Date 24 Carat ( Price Per 10 Gm ) 12 April 47,540 11 April 47,500 10 April 47,500 9 April 47,640 8 April 47,200 7 April 46,690 6 April 45,760 5 April 45,620 4 April 45,800

वायदा बाजार में सस्ता हुआ सोना

अगर बात वायदा बाजार की करें तो सोमवार को सोने की कीमत ( Gold Price Today ) में सपाट नजर आ रही है। सोना 20 रुपए की मामूली तेजी के साथ 46399 रुपए प्रति दस ग्राम पर कारोबार कर रहा है। वैसे सोना अभी भी अगस्त 2020 के मुकाबले 10 हजार रुपए सस्ता है।