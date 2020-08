Gold And Silver Price : जन्माष्टमी से पहले Gold और Silver फिर हुआ महंगा, जानिए कितने हो गए हैं दाम

नई दिल्ली। जन्माष्टमी ( Krishna Janmashtami 2020 ) का त्योहार आने को है और सोना और चांदी ( Gold And Silver Price ) में एक बार फिर से तेजी देखने को मिल रही है। पिछले कारोबारी सत्र के मुकाबले आज सोना ( Gold Price Today ) 250 रुपए प्रति दस ग्राम की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। वहीं चांदी के दाम ( Silver Price Rise ) में 1800 रुपए से प्रति किलोग्राम की तेजी देखने को मिल रही है। जानकारों की मानें तो यूएस चीन टेंशन ( US China Tension ), कोरोना वायरस ( Coronavirus Pandemic ) और डॉलर में गिरावट ( US Dollar Index ) का असर विदेशी बाजारों में सोना और चांदी की कीमत ( Gold And Silver Price Today ) में देखने को मिल रहा है। जिसकी वजह से घरेलू बाजारों में भी तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। आइए आपको भी बताते हैं कि घरेलू बाजारों में सोने और चांदी के दाम में किस तरह की तेजी देखने को मिल रही है।

घरेलू बाजार में सोना तेज

घरेलू वायदा बाजार में सोने के दाम में तेजी देखने को मिल रही है। दोपहर 12 बजे घरेलू बाजार में सोने के दाम 257 रुपए की तेजी के साथ 55046 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा था। जबकि आज कारोबार सत्र के दौरान दाम 55080 रुपए न्रति किलोग्राम के स्तर तक पहुंचा। जबकि बीते कारोबारी सत्र यानी शुक्रवार को सोने के दाम में गिरावट देखने को मिली थी। शुक्रवार रात 11 बजकर 30 मिनट पर सोने के दाम 54,789 रुपए प्रति दस ग्राम पर बंद हुआ था। आपको बता दें कि सोने के पिछले सप्ताह ही 56,191 रुपए प्रति दस ग्राम का लाइफटाइम हाइक बनाया था।

चांदी की कीमत में 2 फीसदी से ज्यादा का इजाफा

वहीं दूसरी ओर चांदी की कीमत में भी 2 फीसदी से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। दोपहर 12 बजे चांदी की कीमत वायदा बाजार में 1743 रुपए प्रति किलोग्राम के इजाफे के साथ 75,903 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही है। जबकि आज चांदी कारोबार सत्र के दौरान 76,219 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर तक पहुंची थी। बीते कारोबारी सत्र में चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, जिसकी वजह शुक्रवार देर रात कारोबार बंद होने तक दाम 74,160 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुए थे। जबकि चांदी ने पिछले हफ्ते में 77,949 रुपए प्रति किलोग्राम का लाइफ टाइम हाइक बनाया था।

चांदी में देखने को मिला जबरदस्त रिटर्न

- मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर 18 मार्च को चांदी का भाव 33,580 रुपए प्रति किलो तक टूटा था।

- बीते शुक्रवार को रिकॉर्ड 77,949 रुपए प्रति किलो तक उछला।

- यानी इस दौरान चांदी के दाम 44,369 रुपए प्रति किलोग्राम की तेजी देखने को मिली है।

- अगस्त के पहले सात दिनों की बात करें तो कुल बढ़ोतरी में एक चौथाई बढ़ोतरी इसी सप्ताह देखने को मिली है।

- 31 जुलाई के को चांदी के दाम 64984 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुए थे।

- वहीं आज चांदी 76219 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंची।

- इस दौरान चांदी की कीमत में 11235 हजार रुपए प्रति किलोग्राम का इजाफा देखने को मिला है।

18 हजार बढ़ा सोना

- वायदा बाजार में सोना 16 मार्च को 38,400 रुपए प्रति 10 ग्राम तक टूटा था।

- शुक्रवार को सोने का भाव रिकॉर्ड 56,191 रुपए प्रति 10 ग्राम तक उछला।

- इस दौरान सोने के दाम में 17,791 रुपए प्रति दस ग्राम की तेजी देखने को मिली।

- अगस्त के पहले एक हफ्ते की बात करें तो 2400 रुपए से ज्यादा की बढ़त देखने को मिल चुकी है।

- 31 जुलाई की करें तो सोने के दाम 53,445 रुपए प्रति दस ग्राम पर बंद हुए थे।

- जबकि आज सोने की कीमत 55,098 रुपए प्रति दस ग्राम पर बंद हुए।

- इस दौरान चांदी की कीमत में करीब 2400 रुपए प्रति दस ग्राम की तेजी देखने को मिल चुकी है।